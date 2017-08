Herní studio Activision Blizzard reportovalo pozitivní výsledky a navýšilo výhled

04.08.2017 14:56

Americký vývojář her včera po uzavření trhů zveřejnil výsledky za 2Q 2017 nad očekáváním. Výsledky Activision Blizzard (ATVI) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 1,63 1,23 1,57 Čistý zisk (mil. USD) 243 -- 151 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,32 0,30 0,20 Finanční výsledky Přestože společnost během kvartálu nepředstavila žádné nové hry, nový online produkt Call of Duty: Zombies Chronicles společnosti pomohl k výsledkům nad očekáváním. Společnost dosáhla očištěného zisku na akcii 0,32 USD při očekávání 0,30 USD. Celkové tržby dosáhly 1,63 mld. USD. Očekával se ale pokles na 1,23 mld. USD. Dařilo se zejména digitální divizi, která má vysoké marže a dosáhla výnosů 1,31 mld. USD, které meziročně vzrostly o 14,7 %. Tržby z interních nákupů v hrách dosáhly skoro 1 mld. USD. Počet uživatelů aktivních alespoň jednou za měsíc (MAU) dosáhnul 407 mil. lidí, 313 mil. lidí přinesla mobilní divize King, která stojí za hrou Candy Crush. Společnost navýšila výhled Ve výsledcích společnost také navýšila výhled na příští kvartál i na celý rok. Za fiskální rok 2017 společnost očekává očištěný zisk na akcii 2,00 USD, dříve očekávala 1,88 USD. Activision Blizzard navýšil i výhled tržeb, na 6,58 mld. USD z předchozích 6,33 mld. USD. V posledních letech se trh video her výrazně mění. Méně se prodávají hry na discích a rozšiřuje se virtuální koupě, kde zákazníci platí za předplatné a kupují a stahují nové hry online. Celková část tržeb tvořených digitálními nákupy se zvýšila ze 73 % na 80 %. Mobilním hrám se zatím daří kompenzovat ztráty v divizi herních konzolí. Podle výkonného ředitele společnosti Bobbyho Koticka se Activision daří zaujmout diváky. Obzvlášť tomu napomáhají iniciativy jako například e-sport liga ve hře Overwatch, která má přes 30 mil. hráčů. Od začátku roku hodnota akcií Activision Blizzard vzrostla o 77 %, index S&P 500 vzrostl za stejnou dobu o 10,7 %. Kompletní výsledky společnosti jsou zde. Activision Blizzard Inc (ATVI) na 63,97 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 48,3 P/E 39,9 Vývoj za letošní rok (%) +77,2 Očekávané P/E 31,1 52týdenní minimum (USD) 35,1 Prům. cílová cena (USD) 68,1 52týdenní maximum (USD) 64,1 Dividendový výnos (%) 0,5 Zdroj: Activision Blizzard, The Financial Times, Bloomberg Ráchel Kopúnová, Fio banka, a.s.Ráchel Kopúnová, Fio banka, a.s.