Hlavní asijské indexy uzavřely na záporné nule, australský S&P/ASX 200 vzrostl

14.06.2017 09:26

Před dnešním očekávaným zvýšením sazeb ze strany Fedu se výrazněji hýbaly pouze indexy Shanghai Composite a S&P/ASX 200. Ostatní hlavní akciové indexy uzavřely na záporné nule.Hlavní asijské indexy uzavřely středeční seanci na záporné nule. Výjimkou byl australský S&P/ASX 200, který si připsal přes jedno procento. Naopak výrazněji klesal čínský Shanghai Composite. Ostatní indexy před dnešní tiskovou konferencí předsedkyně Rady guvernérů Fedu Janet Yellenové výraznější pohyby nezaznamenaly. V Austrálii tahaly S&P/ASX 200 nahoru zejména technologické tituly, které si v souhrnu připsaly zhruba 2 %. V Japonsku rostly akcie Nintenda poté, co firma odhalila nové hry pro svojí konzoly Switch. Naopak výrazně klesaly akcie společnosti Toshiba. Japonský deník Mainichi informoval o tom, že firma by měla zažádat tamní ministerstvo financí o odložení termínu k předložení reportu za fiskální rok skončený v březnu. Japonský Nikkei 225 -0,08 % na 19883,52 b. Hongkongský Hang Seng -0,09 % na 25829,95 b. Čínský Shanghai Composite -0,84 % na 3127,2752 b. Jihokorejský Kospi -0,09 % na 2372,64 b. Australský S&P/ASX 200 +1,06 % na 5833,9 b. Zdroj: The Financial Times, ReutersFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.