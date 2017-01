Hodnota televizní reklamy v roce 2016 vzrostla o 19 % na 42,4 mld. Kč

Ceníková hodnota televizního reklamního prostoru v ČR v roce 2016 vzrostla o 19,4 % na 42,377 mld. Kč, uvádí společnost Nielson Admosphere.„Reklamnímu trhu se v loňském roce dle očekávání dařilo. Ceníková hodnota využitého mediálního reklamního prostoru přesáhla 80 miliard korun. Oproti loňsku tak evidujeme zhruba 13% nárůst. Nejsilnějším mediatypem byla již tradičně televize, která si meziročně polepšila téměř o pětinu na 42,4 miliard korun.“, uvedl Tomáš Hynčica ze společnosti Nielson Admosphere. Data za Internet budou dostupné během února. Akcie skupiny Central European Media Enterprises (BAACETV), do které spadá i česká skupina Nova, dnes posilují o 0,3 % na 65,1 Kč. Zdroj: Nielson AdmosphereJan TománekFio banka, a.s.