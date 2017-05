HP Inc. reportoval za 2Q pozitivní výsledky

25.05.2017 11:40

Firma překonala konsensus analytiků na úrovni tržeb. Zisk byl v souladu s očekáváním analytiků. Firma také zlepšila výhled pro fiskální rok. Výsledky společnosti HP Inc (HPQ) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 12,39 11,96 11,59 Čistý zisk (mil. USD) 559 -- 629 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,40 0,39 0,41 Tržby nad konsensem trhu Společnost HP Inc., která se před 18 měsíci oddělila od společnosti Hewlett Packard Enterprise, reportovala výsledky za druhý kvartál fiskálního roku 2017. Firma zastřešující obchodní činnost odvětví tiskáren a osobní výpočetní techniky překonala výsledky konsensus trhu. Spolešnost překonala odhady analytiků jak na úrovni tržeb, zisk byl v souladu s konsensem analytiků. Meziročně růst tržeb v odvětví tiskáren i osobní výpočetní techniky HP Inc. zaznamenala vůbec poprvé od roku 2010 nárůst tržeb jak v odvětví tiskáren, tak i u osobní výpočetní techniky najednou. Tržby ze segmentu osobní výpočetní techniky v meziročním srovnání vzrostly o 10 %, v odvětví tiskáren posléze rostly mírněji, konkrétně o 2%. Celkové tržby divize osobní výpočetní techniky tak dosáhly výše 7,7 miliardy dolarů při provozním zisku 224 milionů dolarů. Divize tiskáren posléze vykázala provozní zisk ve výši 825 milionů dolarů a tržby 4,7 miliardy dolarů. Nejvýrazněji rostly tržby z prodeje notebooků, které se v meziročním srovnání zvýšily o 17 %. Co se regionů týče, zaznamenala firma 7 % nárůst tržeb v Severní a Jižní Americe. V porovnání se druhým kvartálem roku 2016 vzrostly meziročně tržby také v regionu EMEA (Evropa, Střední Východ a Afrika). V Asii posléze tržby rostly meziročně o 11 %. Firma mírně zlepšila výhled pro fiskální rok HP Inc. také zlepšila výhled pro fiskální rok 2017, kdy očekává očištěný zisk na akcii v rozmezí 1,59 až 1,66 dolarů na akcii. Předchozí projekce očekávala 1,55 až 1,65 dolarů na akcii očištěného zisku. Konsensus analytiků oslovených agenturou Bloomberg je 1,62 dolarů na akcii. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku posléze firma očekává EPS mezi 0,40 až 0,43 dolarů na akcii. Analytici v konsensu očekávají 0,42 dolarů na akcii. Podrobnější výsledky společnosti jsou k dispozici zde. Akcie HP Inc. reagovaly na výsledky v aftermarketu výrazným růstem. HP Inc (HPQ) včera uzavřel na 19,01 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 32,1 P/E 11,2 Vývoj za letošní rok (%) +28,1 Očekávané P/E 11,6 52týdenní minimum (USD) 11,5 Prům. cílová cena (USD) 20,3 52týdenní maximum (USD) 19,5 Dividendový výnos (%) 2,7 Zdroj: Bloomberg, The Financial Times, HP Inc.František Mašek, Fio banka, a.s.