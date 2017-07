IBM reportovala meziroční pokles výnosů již 21. kvartál v řadě, zisk byl však i přesto nad odhady

19.07.2017 11:00

Růst nových oblastí ještě stále nedokáže převážit pokles tradičního businessu firmy, výnosy tak klesají 21. kvartál v řadě a zůstaly pod odhady analytiků. Zisk naopak konsensus překonal. Výsledky společnosti International Business Machines Corp (IBM) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 19,29 19,46 20,23 Čistý zisk (mld. USD) 2,33 2,14 2,50 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 2,97 2,74 2,95 Pokles výnosů 21. kvartál v řadě, zisk však nad konsensem Výnosy IBM ve druhém čtvrtletí tohoto roku opět poklesly. Jedná se tak již o 21. kvartál v řadě, kdy výnosy technologické firmy v meziročním srovnání klesají. I přesto se však IBM povedlo překonat konsensus analytiků oslovených agenturou Bloomberg na úrovni zisku. Růst nových oblastí ještě stále nedokáže převážit pokles tradičního businessu firmy Výnosy z oblastí, které mají tvořit budoucnost slavné značky (cloud, security, analytics, social či mobile business) v meziročním srovnání vzrostly o 7 % při očištění vlivu měnového kurzu. Dosáhly tak hodnoty 8,8 miliard dolarů. Výnosy ze samotného cloudu posléze vzrostly o 17 % na 3,9 miliard dolarů. Celkové výnosy meziročně poklesly po kurzovém očištění o 3 % na 19,3 miliard dolarů a klesají tak již 21. kvartál v řadě. Pokles tradičního businessu tak více než vyvážil růst z cloudového businessu a dalších nových služeb. Hrubá marže z pokračujících operací ve druhém kvartále poklesly o 2,3 procentního bodu a dostala se na 45,6 %. Upravená hrubá marže posléze ve druhém kvartále poklesla o 1,8 p. b. na 47,2 %. Analytiky vystrašil v prvním kvartále výraznější propad upravené hrubé marže, která v porovnání s prvním kvartále roku 2016 poklesla o 3 p. b. Pro fiskální rok 2017 firma očekává EPS 13,80 dolarů na akcii. Firma pro fiskální rok 2017 očekává očištěný zisk na akcii ve výši 13,80 dolarů. Na Wall Street v souvislosti se snahou IBM přetransformovat svůj business na nové aktivity zaznívají hlasy o tom, že výsledky firmy mohou být čím dál více náchylnější na jednorázové faktory. Jedním z nich může být například nejistota kolem daňových sazeb ve Spojených státech. Podrobnější výsledky společnosti jsou k dispozici zde. Akcie IBM včera v after-marketu klesaly. International Business Machines Corp (IBM) včera uzavřel na 154 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 144,7 P/E 11,8 Vývoj za letošní rok (%) -7,2 Očekávané P/E 11,2 52týdenní minimum (USD) 147,8 Prům. cílová cena (USD) 164,5 52týdenní maximum (USD) 182,8 Dividendový výnos (%) 3,7 Zdroj: IBM, The Financial Times, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.