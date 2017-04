Index Dow Jones koriguje, ale pohybuje se v zeleném teritoriu.

27.04.2017 19:56

Index Dow Jones +0,09 % na 20993,07 b. Index S&P 500 +0,11 % na 2390,07 b. Index Nasdaq Composite +0,37 % na 6047,269 b.Americké akciové trhy otevírají čtvrteční obchodní seanci mírnou korekcí a index Dow Jones se pohybuje v zeleném 0,09% a index S&P 500 také přidává 0,11%. Dnes byly také v zámoří reportovány US Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, které v březnu tohoto roku v USA jako celek stouply o 0,7%, což výrazně zaostalo za očekáváním trhu nastaveným na růst o 1,3%. Ve srovnání v únoru objednávky rostly o 2,3%. Hlavním strůjcem poklesu bylo především snížení poptávky po automobilech , kovovýrobě a strojním zařízení. Pod silným tlakem se dnes ocitají ceny černého zlata, kde WTI se pohybuje u cenové hranice 48,8 USD/barel tj. se ztrátou 1,61%. Tato situace nevyhovuje akciím v těžebním ropném sektoru a tak akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ) obchodují se ztrátou necelých 3,2%, konkurenční společnost Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) se pohybuje se ztrátou více než 1,3% a akcie těžaře ropy a mědi Freeport McMoran Cop. ( FCX ) si aktuálně odepisují necelých 2,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), který obchoduje se ztrátou necelých 2,3%, když analytici HCBC dnes snížili akciím cílovou cenu na 86 USD z 90 USD s doporučením „držet“. Své výsledky za 1Q 2017 dnes představila společnost Paypal Holdings ( PYPL ). Společnost umožňuje digitální a mobilní platby ve prospěch obchodníků a spotřebitelů po celém světě a také poskytuje bezpečnější a jednodušší způsob přijímání plateb z obchodních webů, mobilních zařízení a aplikací. Společnost překvapila růstem tržeb o 17% na 2,975 mld. USD, volný cash flow byl ve výši 603 mil. dolarů, provozní cash flow 751 mil. dolarů a 517 mil. dolarů bylo vráceno akcionářům prostřednictvím zpětného odkupu akcií. Akcie obchodují silnější o necelých 6,9%. Za 1Q reportovala své výsledky společnost Twitter ( TWTR ), kde očištěný zisk byl ve výši 11 centů na akcii při dosažených tržbách 548 mil. USD. Obě tyto čísla jsou výrazně nad odhad trhu. Pozitivní zprávou je především růst počtu uživatelů o 6% r/r na 328 mil. Na druhé straně tržby byly v meziročním srovnání níže o 11% a zklamáním je výhled managementu na EBITDu za 2Q., kde se očekává výsledek v rozmezí 95 – 115 mil. USD. Podle analytiků jsou výsledky pozitivní především vzhledem k velmi pesimistickým očekáváním. Akcie Twitteru obchodují aktuálně se ziskem necelých 4,6%. Dnes se nedaří akciím v bankovním sektoru, kde Citigroup ( C ) obchodují slabší o necelé 1,1% a konkurenční Bank of America Corp. ( BAC ) ztrácí aktuálně 0,9%.. Své výsledky za 1Q reportovala Deutsche Bank ( DB ), kde čistý zisk byl 575 mil. EUR, čímž banka překonala tržní očekávání 475 mil. EUR. K lepšímu výsledku vůči odhadům pomohly především nižší náklady na restrukturalizaci ( 29 mil. proti očekávaným 219 mil. EUR.). Tržby z obchodování s dluhopisy a měnami, které tvoří nejvýznamnější část výnosů vzrostly o 11% r/r, což je méně než oznámily velké americké investiční banky ( +24% r/r ). Akcie Deutsche Bank ( DB ) si nyní v USA odepisují více než 3,2%. Index S&P 500 +0,11 % na 2390,07 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +0,7 % Energie -1,3 % Zbytná spotřeba +0,6 % Telekomunikace -0,7 % Reality +0,6 % Finanční sektor -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Under Armour (UAA) +9,4 % F5 Networks (FFIV) -8,0 % Under Armour (UA) +8,7 % TechnipFMC (FTI) -7,2 % Intuit (INTU) +7,7 % EQT Corp (EQT) -7,2 % PayPal Holdings (PYPL) +6,9 % Helmerich & Payne (HP) -6,5 % Xilinx (XLNX) +6,8 % Zimmer Biomet Holdings (ZBH) -6,2 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.