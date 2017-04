Index Dow Jones mírně koriguje včerejší růst.

21.04.2017 20:41

Index Dow Jones +0,04 % na 20586,34 b. Index S&P 500 -0,16 % na 2352,11 b. Index Nasdaq Composite -0,07 % na 5912,428 b.Americké akciové trhy korigují své včerejší zisky, když trhy hlavně podpořila zpráva amerického ministra financí Mnuchina, podle něhož bude daňová reforma brzy hotová nehledě na zdravotní sektor. Slova Mnuchina i dnes drží silnější dolar u úrovně 1,068 USD/EUR a zlato se dostává nad technickou úroveň 1085 USD/Troj.unci. Index Dow Jones ztrácí 0,05% a index S&P 500 je slabší o 0,15%. Pod tlakem se dnes ocitá cena ropy , která klesá na základě středečního reportu EIA ohledně stavu zásob a dnes se cena kontraktu WTI obchoduje blízko úrovně 49,2 USD/barel tj. necelá 3% níž. Tato situace nevyhovuje akciím v těžebním ropném sektoru, kde dnes reportoval své výsledky výrobce a dodavatel těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), u něhož tržby vzrostly o 6% a jen těsně nedosáhly na tržní odhad. Růst nákladů na prodané zboží brzdilo snižování nákladů na výzkum a vývoj. Čistý zisk zakotvil na hladině 0,25 USD/akci ( -38% yoy ) a volný cashflow meziročně klesl o polovinu na 275 mil. USD. Pokračující tlak na ceny poskytovaných služeb , nejistá cena ropy, rostoucí náklady a chybějící organický růst společnosti posílají akcie společností dnes níž o více než 2,5%. Nadaří se také akciím Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ), které obchodují se ztrátou více než 1,4% a také konkurenční společnosti Marathon Oil Corp. ( MRO ), jejíž akcie ztrácí více než 0,5% a také akcie těžaře ropy a mědi Freeport McMoran ( FCX ), které si odepisují 3%. Své výsledky za 1Q dnes reportoval americký průmyslový konglomerát General Electric ( GE ), který vykázal EPS na úrovni 21 centů při tržbách 27,66 mld. USD. Celkově trh očekával zisk na úrovni 17 centů při tržbách kolem 26,4 mld. USD. Akcie společnosti ztrácejí více než 2,1%. Výsledky reportoval také výrobce leteckých a měřících přístrojů Honeywell International ( HON ), který se pochlubil ziskem na akcii 1,66 USD , když odhad byl 1,62 USD. Společnost tak zvýšila spodní hranici odhadovaného zisku. Akcie se obchodují s nárůstem o necelá 2,6%. Dobrými výsledky se dnes pochlubil vydavatel platebních karet VISA ( V ), kde společnost ve 2Q překonala očekávání trhu a navýšila zpětný odkup akcií. Výnosy společnosti vzrostly díky akvizici Visa Europe, ale vzrostl i počet objemu transakcí. Akcie posilují o více než 0,5%. Naopak se dnes nedaří akciím výrobce hraček Mattel ( MAT ), který již včera reportoval své výsledky a na základě těchto výsledků dnes analytici Barclays snížili cílovou cenu akcií na 25 USD z 30 USD. Akcie nyní obchodují se značnou ztrátou necelých 11,7%. S dobrou zprávou přišel zakladatel a majitel Tesly Elon Musk, který oznámil, že už v tomto roce na podzim v září automobilka představí další modelovou řadu elektromobilů, reprezentovanou Tesla Semi, jež bude střední nákladní vůz svého druhu. Podle Muska automobilka do 2 let představí také nový SUV model. Akcie Tesla ( TSLA ) posilůjí o více než 0,6%. Index S&P 500 -0,16 % na 2352,11 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +0,5 % Telekomunikace -1,4 % Průmysl +0,2 % Zdravotní péče -0,4 % Základní materiály +0,1 % Reality -0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Rockwell Collins (COL) +4,7 % Mattel (MAT) -12 % Stanley Black & Decker (SWK) +2,9 % Freeport-McMoRan (FCX) -3,0 % Honeywell International (HON) +2,6 % Mallinckrodt (MNK) -3,0 % Cimarex Energy (XEC) +2,0 % Under Armour (UA) -2,9 % CSX Corp (CSX) +1,8 % Interpublic Group of Cos (IPG) -2,9 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.