Index Dow Jones mírně v zeleném teritoriu.

11.07.2017 20:30

Index Dow Jones +0,08 % na 21426,33 b. Index S&P 500 -0,05 % na 2426,1 b. Index Nasdaq Composite +0,22 % na 6189,754 b.Americké akciové trhy v úterní seanci obchodují smíšeně. Index Dow Jones se drží v zeleném a aktuálně přidává 0,08% a S&P 500 si zatím odepisuje nepatrných 0,05%. Obchodování je opatrné a investoři spíše vyčkávají na druhou polovinu týdne. Trhy tak budou sledovat dvoudenní vystoupení Janet Yellen před finanční a bankovní komisí Kongresu USA, ale také se očekává Béžová kniha FEDu a též páteční data o inflaci. Před reportem Béžové knihy se daří cenám žlutého kovu, které se pohybuje na ceně 1216 USD/Troj.unci, a posiluje o 0,14%. Během dne se také zlato podívalo k ceně 1207 USD/Troj.unci. Tato situace hraje do not akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold Corp. ( ABX ) snížují svou předchozí 1,5% ztrátu a nyní obchodují slabší o 0,1%. Ze ztrát se dostává také konkurenční Randgold Resourcis ( GOLD ), jehož akcie jsou již v kladných 0,4%. Naopak z červených čísel se nemohou dostat dnes akcie Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které ztrácely na začátku seance více než 1,5%, ale ztrátu umazávají na 0,2%. Naopak se dnes daří cenám černého zlata a lehká ropa WTI se obchoduje nad úrovní 45 USD/barel. tj. se zhodnocením 1,5%. WTI podporuje zpráva, že Organizace zemí vyvážejících ropu ( OPEC ) bude chtít zahrnout do dohody o omezení těžby také Nigérii a Libyi, které z ní byly dosud vyčleněny a to kvůli domácí politické situaci a nepokojům. Z této situace profitují akcie v těžebním ropném sektoru a tak akcie těžaře ropy především z mořských plošin Transocean ( RIG ) přidávají 1,12% a také akcie Cabot Oil &Gas Corp. ( COG ) si připisují 1,3% a z předchozí ztráty více než 2,3% na začátku seance obrátily akcie Murphy Oil Corp. ( MUR ) a nyní si připisují necelých 0,2%. Za zmínku stojí také akcie těžební společnosti Marathon Oil Corp. ( MRO ), které obchodují silnější o necelých 1,1%. V zisku jsou také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger, které si připisují více než 1%. Své výsledky za 2Q fiskálního roku dnes reportovala americká společnost PepsiCo ( PEP ). Výsledky byly nad odhad analytiků, které předčily, jak na úrovni tržeb tak i na úrovni zisku. Společnost dosáhla jádrového zisku na akcii 1,50 USD, když očekávání počítalo se ziskem na akcii. 1,4 USD. Firmě se v současné době vyplácí postupné snižování nákladů, kde hlavní cíl je uspořit 1 mld. USD, které chce PepsiCo investovat do výzkumu a vývoje. Akcie společnosti i přes tyto výsledky si aktuálně odepisují více než 0,5%. Nedaří se akciím společnosti Snapchat ( SNAP ), které se vůbec poprvé již včera dostaly pod emisní cenu 17 USD. Současně se jedná o pokles o více než 40 % v porovnání s nejvyšší hodnotou, kterou akcie společnosti dosáhly po IPO. Titul je pod prodejním tlakem a jeho akcie si odepisují 7,3%. Index S&P 500 -0,05 % na 2426,1 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Energie +0,7 % Finanční sektor -0,7 % Informační technologie +0,3 % Telekomunikace -0,5 % Průmysl +0 % Základní materiály -0,3 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Devon Energy Corp (DVN) +3,5 % Michael Kors Holdings (KORS) -7,9 % Western Digital Corp (WDC) +3,0 % Ulta Beauty (ULTA) -4,9 % Micron Technology (MU) +2,6 % T Rowe Price Group (TROW) -2,4 % Illumina (ILMN) +2,6 % Martin Marietta Materials (MLM) -2,4 % National Oilwell Varco (NOV) +2,4 % Chipotle Mexican Grill (CMG) -2,3 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.