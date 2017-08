Index Dow Jones pokořuje historická maxima.

02.08.2017 20:10

ndex Dow Jones +0,18 % na 22003,98 b. Index S&P 500 -0,07 % na 2474,54 b. Index Nasdaq Composite -0,07 % na 6358,504 b.Ve středeční obchodní seanci americký index Dow Jones znovu posunuje své historické maximum a přidává 0,18% a S&P 500 naopak ubírá 0,07%. V centru zájmu investorů je dnes ropa, protože byly zveřejněny EIA zásoby surové ropy k 28.červenci, které poklesly o 1,527 mil. barelů, když očekávání trhu bylo na úrovni poklesu 3,5 mil. barelů. Na základě tohoto reportu ropa oslabila k ceně 48,6 USD/barel, ale po chvíli se vrátila zpět k cenové úrovni WTI 49,4 USD/barel. Ceny černého zlata podporuje také slabý dolar, který je vůči euru na hodnotě 1,1863 a také zpráva ohledně těžby ropy v Rusku, která zůstala v červenci už třetí měsíc za sebou na hodnotě 10,95 mil. barelů denně. Rusko tímto plní své závazky, které vyplývají z dohody o snížení těžby s dalšími velkými producenty ropy, kde společným cílem je podpořit světové ceny ropy. Tato situace vyhovuje akciím společností v těžebním ropném sektoru, mezi které patří akcie Transocean ( RIG ), která těží ropu především z ropných plošin v oceánu. Její akcie posilují o necelých 1,9%. Daří se také konkurenční společnosti Marathon Oil Corp. ( MRO ), která obchoduje silnější o 2,7% a také akcie Exxon Mobil Corp ( XOM ) si připisují necelých 0,5%. Za zmínku stojí také akcie britské společnosti BP ( BP ), kde tento těžební obr bohužel doplácí na 7 let starou katastrofu v Mexickém zálivu. BP musí stále proplácet platby za havárii na ropné plošině Deepwater Horizon a dluh ke konci června narostl na rekordní úroveň 40 mld. USD. Investoři jsou však zatím optimističtí a po reportu výsledků za 2Q akcie přidávají více než 0,6%. K novým historickým maximům dnes směřují akcie společnost i Apple ( AAPL ). Důvodem optimismu investorů je více než 7% růst tržeb ve druhém čtvrtletí . Velmi kladným překvapením je růst prodejů Maců a Ipadů. Prodej Maců tak dosáhl třetího kvartálního růstu za sebou a Ipady obrátily negativní trend a po devíti měsících vykázaly růst. Akcie posilují o necelých 4,9%. Naopak se dnes nedaří akciím společnosti AT&T ( T ), která je druhým největším mobilním operátorem a také největším provozovatelem pevných linek v USA. Společnost se dohodla na převzetí skupiny Time Warner za částku 85,4 mld. USD loni v říjnu. Spojení obou firem kritizoval během předvolební kampaně současný americký prezident Donald Trump. Akcie společnostii oslabují o 1,7%. Time Warner ( TWX ) americká mediální společnost se pochlubila výsledky za 2Q ve kterém zvýšila zisk meziročně o 11%. Na 1,06 mld. USD, když ke zlepšení výsledků firmy pomohl úspěch nového filmu Wonder Woman. Příjmy se zvýšily o 5,4% tj. na 7,33 mld. USD. Akcie posilují o necelých 0,2%. Za zmínku stojí také akcie výrobce luxusních a závodních vozů Ferrari ( RACE ). Společnost reportovala výsledky za 2Q, kde čistý zisk vzrostl na 136 mil. EUR z předchozích 97 mil. EUR. Ve srovnatelném období roku 2016. Tržby stouply o 14% na 920 mil. EUR, protože společnost za čtvrtletí dodala 2 332 vozů, což oproti loňsku představuje nárůst o 5%. Akcie Ferrari ( RACE ) obchodují silnější o necelých 1,4%. Index S&P 500 -0,07 % na 2474,54 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Informační technologie +0,4 % Telekomunikace -1,6 % Průmysl +0,3 % Reality -0,7 % Utility +0,3 % Zbytná spotřeba -0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Illumina (ILMN) +15 % Range Resources Corp (RRC) -12 % FMC Corp (FMC) +6,1 % Pioneer Natural Resources (PXD) -10 % Humana (HUM) +4,9 % Cardinal Health (CAH) -9,4 % Apple (AAPL) +4,7 % DaVita (DVA) -7,9 % AMETEK (AME) +3,9 % ResMed (RMD) -7,0 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.