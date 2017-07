Index Dow Jones posunuje rekordní hodnoty.

26.07.2017 19:30

Index Dow Jones +0,43 % na 21705,56 b. Index S&P 500 +0,06 % na 2478,61 b. Index Nasdaq Composite +0,15 % na 6421,485 b. Ve středeční obchodní seanci americké akciové trhy rostou na čerstvá historická maxima. Index Dow Jones posiluje o 0,43% a S&P 500 přidává 0,06%. Hlavní událostí dnešního dne bude výstup z dvoudenního zasedání americké centrální banky FED. Podle analytiků se změnou nastavení úrokových sazeb se tentokrát nepočítá a výstup ze zasedání proběhne bez následné tiskové konference předsedkyně FOMC Janet Yellen. Investoři se budou zajímat o zveřejněný report bližších informací o plánovaném zasedání v září a rozpouštění balanční sumy FEDu. V centru dění je dnes ropa, kde týdenní změna zásob ropy dle API ukázala na pokles o 10,23 mil. barelů. EIA dnes zveřejnila zásoby surové ropy k 21. červenci, které poklesly o 7,208 mil. barelů, když se čekal pokles jen o 3 mil. barelů. Ceny ropy k růstu podporuje také oznámení Saúdské Arábie, že v srpnu sníží export ropy, aby pomohla urychlit obnovování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Cena lehké WTI se pohybuje nad úrovní 48,5 USD/barel tj. připisuje si více než 1,3%. Z této situace profitují akcie těžařských společností , jako například Marathon Oil Corp. ( MRO ), které posilují o více než 1% a také Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ), jež přidává 1,1%. Daří se také těžaři ropy a mědi společnosti Freeport McMoran Cop. ( FCX ), která v předchozí seanci reportovala silné výsledky za 2Q a posílila o více než 14% si dnes připisuje dalších 1,3%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které si připisují více než 1,5%. Velmi dobře si dnes vedou akcie AT&T ( T ), kde přední zámořský telefonní operátor vykázal tržby 39,8 mld. USD a to v souladu s konsensuálním odhadem. Zisk na akcii dosáhl 79 centů, když ppredikce byly nastavena na 74 centů. Pozitivním překvapením byl zejména počet nových předplatitelů, který vzrostl o 127 000. Akcie obchodují silnější o více než 5%. Velmi dobré výsledky dnes představil Boeing ( BA ) Hlavním důvodem růstu akcií je příznivý celoroční výhled a také překonání odhadů na úrovni čistého zisku na akcií. Boeing se pochlubil za 2Q 2017 jádrovým ziskem na akcií ( EPS ) 2,55 USD, když analytici očekávali EPS u úrovně 2,3 USD. Na základě těchto výsledků akcie Boeingu ( BA ) přidávají v dnešní seanci více než 8,2%. Mezi rostoucí tituly dnes patří také akcie Advanced Micro Device ( AMD ), které atakují 10 letá cenová maxima akcií a to po zprávě, že silná poptávka po digitálních měnách zvýší poptávku po grafických kartách společnosti. Na Nasdaqu si akcie připisují více než 6%. Své výsledky představil nápojový gigant Coca Cola ( KO ), který reportoval výsledky za 2Q fiskálního roku. Společnost dosáhla na zisk 59 centů/akcii, když analytici očekávali 58 centů/akcii. Tržby společnosti byly také nad očekávání. Provozní marže sice poklesla o 335 bazických bodů, ale naopak porovnatelná provozní marže vzrostla o 375 bazických bodů. Akcie posilují o víc než 0,5%. Index S&P 500 +0,06 % na 2478,61 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Telekomunikace +2,9 % Základní materiály -0,7 % Energie +0,8 % Zdravotní péče -0,4 % Reality +0,6 % Finanční sektor -0,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Boeing (BA) +8,3 % Akamai Technologies (AKAM) -14 % Advanced Micro Devices (AMD) +5,5 % Universal Health Services (UHS) -6,6 % AT&T (T) +5,0 % Juniper Networks (JNPR) -6,0 % Biogen (BIIB) +4,6 % Corning (GLW) -5,7 % Ameriprise Financial (AMP) +4,0 % Wynn Resorts (WYNN) -5,7 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.