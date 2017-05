Index Dow Jones se pohybuje v červeném teritoriu.

11.05.2017 19:50

Index Dow Jones -0,23 % na 20895,46 b. Index S&P 500 -0,35 % na 2391,27 b. Index Nasdaq Composite -0,34 % na 6108,469 b.Americké akciové trhy otevřely čtvrteční seanci korekcí. Index Dow Jones oslabuje 0,23% a index S&P 500 ubírá necelých 0,35%. Po včerejším 3% růstu lehká ropa WTI dnes posiluje k ceně 48 USD za barel a to po znatelně vyšším poklesu zásob reportováno API, tak středeční EIA. OPEC dnes informoval ohledně cen ropy, které drží pod tlakem nečekaně rychle rostoucí americká produkce z břidlic a nárůst těžby ropy čeká OPEC v letošním roce také v Kanadě a Brazílii. OPEC také zvýšil odhad letošního růstu konkurenčních dodávek o 64% na 950 000 barelů denně. Toto číslo je čtyřnásobek listopadového odhadu. Dnes byly také zveřejněny žádosti o podporu v nezaměstnanosti, když trh očekával 245 tis. a aktuální reportovaná hodnota byla 235 tis. Trhy jsou však dnes opatrnější před pátečním zveřejněním indexů spotřebitelských cen a vývojem maloobchodních tržeb. Dnes se daří také žlutému kovu a zlato dnes přidává 0,45% a je na ceně necelých 1224 USD/Troj.unci . Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata, kde akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corporation ( ABX ) přidávají více než 1,8% a konkurenční Randgold Resources ( GOLD ) aktuálně přidává více než 3%. Za zmínku stojí také akcie těžaře společnosti Eldorado Gold ( EGO ), které obchodují výše o necelá 2%. S růstem ceny ropy nad úroveň 48 USD/barel si své zisky z předchozí seance uchovávají akcie těžařů v segmentu černého zlata. V zisku se pohybují akcie těžaře ropy a mědi Freeport McMoran Corp. ( FCX ), které po předchozím nárůstu nepatrně korigují 0,3% a také Exxon Mobil ( XOM ), jež přidává více než 0,7%. Mírnou korekcí prochází akcie těžaře Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) se ztrátou necelých 1% a také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), který ztrácí necelých 1%. Dobrými výsledky se dnes pochlubila farmaceutická společnost Teva Pharmaceuticals ( TEVA ), která v 1Q vytvořila zisk na akcii 1,06 USD, kde odhad analytiků byl 1,03 USD. Management společnosti potvrdil také celoroční výhled. Akcie nyní přidávají více než 1,3%. Pod silným prodejním tlakem se dnes ocitají akcie Snap Inc. ( SNAP ), které po neuspokojivých výsledcích společnosti ztrácejí více než 20%. Analytici JP Morgan akciím dnes snížili cílovou cenu na 20 USD ze 24 USD a zároveň udělili akciím investiční doporučení „neutrál“. Za pozornost stojí akcie výrobce aut na elektrický pohon Tesla ( TSLA ), která podle zpráv již od středy začala přijímat objednávky na své solární střešní tašky S prodejem by měla společnost začít v USA již v letošním roce a v roce 2018 by se měl prodej rozšířit také do zahraničí. Akcie Tesly ( TSLA ) mírně korigují a obchodují slabší o necelých 0,3%. Index S&P 500 -0,35 % na 2391,27 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Nezbytná spotřeba -0,1 % Reality -0,7 % Zdravotní péče -0,1 % Zbytná spotřeba -0,6 % Energie -0,2 % Telekomunikace -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna NVIDIA Corp (NVDA) +5,5 % Macy's (M) -15 % Textron (TXT) +2,9 % Nordstrom (JWN) -7,6 % Mylan (MYL) +2,7 % Kohl's Corp (KSS) -6,4 % Mallinckrodt (MNK) +2,4 % Symantec Corp (SYMC) -6,1 % Whole Foods Market (WFM) +2,4 % Ralph Lauren Corp (RL) -4,9 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.