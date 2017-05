Index Dow Jones se pohybuje v červeném teritoriu.

03.05.2017 20:36

Index Dow Jones -0,1 % na 20928,49 b. Index S&P 500 -0,3 % na 2383,92 b. Index Nasdaq Composite -0,56 % na 6061,222 b.Americké akciové trhy se ve středeční seanci pohybují nepatrně v červených číslech, když index Dow Jones oslabuje 0,1% a S&P 500 si aktuálně odepisuje 0,3%. Investoři netrpělivě očekávají na večerní rozhodování o úrokových sazbách americké centrální banky. Podle analytiků se žádný zásah ze strany FEDu nečeká a všichni tak budou sledovat zejména doprovodný komentář po posledních slabších reportovaných číslech z USA. FED bude chtít prvně počkat na novou makroekonomickou prognózu a vyhodnotit stávající data z ekonomiky a to zejména kulhající růst HDP v 1. čtvrtletí Výsledek dvoudenního zasedání tak bude oznámen bez doprovodné tiskové konference Janet Yellen. Pod tlak se dnes opět dostaly ceny černého zlata a WTI se pohybuje u cenové úrovně 47,6 USD za barel se ztrátou 0,12%. K této situaci přispěl report EIA změny zásob surové ropy za minulý týden, který ukázal menší než očekávaný pokles tj., -930 000 barelů, když trh očekával snížení -3500 barelů. K růstu ceny ropy nepomohla také zpráva, která reportuje vyšší produkci v USA, Kanadě a Lybii, jež převážila sníženou produkci ostatních zemí OPEC a Ruska. Tato situace nevyhovuje akciím v těžebním ropném sektoru a tak se pod tlakem ocitají akcie těžaře ropy a mědi Freeport Mc Moran ( FCX ), jež si odepisují necelých 6% a také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které ztrácí 0,4%. Naopak po předchozím propadu si více než 1% připisuje Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) a také Marathon Oil Corp. ( MRO ) s necelým 1,1%. Dnes také své výsledky představil americký výrobce cukrovinek Mondelez International ( MDLZ ), jemuž klesl v 1. Čtvrtletí čistý zisk o 13,7% na 630 mil. USD. Podle zprávy managementu měl na výsledky vliv negativní dopad silného dolaru, ale i tal Mondelez překonal očekávání analytiků a jeho akcie si připisují necelých 3,2%. Své výsledky dnes reportovalo také vydavatelství The New York Times ( NYT ), kde společnost v 1Q. vydělala 13,2 mil. USD a to vše po ztrátě 8,3 mil. USD v předchozím roce. Podle analytiků rostoucí zájem o digitální zpravodajství vydatně kompenzoval klesající tržby tiskovin. Akcie aktuálně přidávají více než 13,1%. Naopak se nedaří biotechnologické společnosti Gillead Sciences ( GILD ), kde společnost po včerejším uzavření trhu ohlásila upravený zisk na akcii 2,23 USD oproti odhadu 2,29 USD, když výnos zaostal za odhady analytiků. Akcie Gillead Sciences ( GILD ) v dnešní seanci ztrácí více než 2,3%. Svými čísly potěšil investory výrobce solárních panelů First Solar ( FSLR ), který zlepšil výhled a oznámil dosažení zisku 25 centů /akcii tj. 892 mil. USD po předchozí ztrátě 12 centů/akcii 637,9 mil. USD. Akcie za zájmu investorů přidávají necelých 13,5%. Index S&P 500 -0,3 % na 2383,92 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +0,3 % Reality -1,1 % Energie +0,1 % Základní materiály -1,1 % Nezbytná spotřeba +0,1 % Telekomunikace -1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Micron Technology (MU) +7,4 % Martin Marietta Materials (MLM) -2,9 % Centene Corp (CNC) +5,2 % Fluor Corp (FLR) -2,5 % Under Armour (UA) +4,2 % Nucor Corp (NUE) -2,5 % Under Armour (UAA) +3,6 % Vulcan Materials (VMC) -2,3 % HCA Holdings (HCA) +3,5 % Cigna Corp (CI) -2,3 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.