Index Dow Jones se pohybuje v zeleném teritoriu.

07.07.2017 20:11

Index Dow Jones +0,46 % na 21419,06 b. Index S&P 500 +0,65 % na 2425,3 b. Index Nasdaq Composite +1,16 % na 6160,061 b.Americké akciové trhy v páteční obchodní seanci zkráceného týdne se pohybují v růstové rovině. Index Dow Jones přidává 0,46% a Index S&P 500 roste o 0,65%. I přes tento růst jsou americké akciové trhy mírně v zákrytu nebo se pohybují celkově spíše jižním směrem. Nejistotu přinášejí představitelé FEDu, kteří nejsou jednotní ohledně inflačního výhledu. Někteří z členů aktuální zpomalení inflace vnímají jako dočasný vývoj způsobený specifickými faktory a část zaujímá stanovisko déletrvajícího procesu. Nejednotnost panovala také v pohledu na načasování procesu snižování bilance, kde někteří by to chtěli oznámit co nejdříve a ostatní už během roku. Dnes odpoledne byl reportován údaj ohledně počtu pracovních míst v USA v červnu, který ukázal nárůst o 222 000 míst, když odhad analytiků byl 178 000 pracovních míst. Údaj výrazně předčil očekávání trhu. Na základě tohoto údaje dochází k oslabování ceny žlutého kovu, který ztrácí 1,1% a pohybuje se na ceně 1211,8 USD/Troj. unci. Z těchto důvodů se dnes nedaří akciím v těžebním sektoru zlata a tak největší kanadský těžař Barrick Gold Corp. ( ABX ) ztrácí více než 2% a konkurenční Randgold Resources ( GOLD ) si také odepisuje necelá 2%. Za zmínku stojí také akcie Eldorado Gold ( EGO ), kde titul obchoduje s více než 5% ztrátou. Nedaří se dnes také cenám černého zlata a i když včera energetický úřad v USA ( EIA ) reportoval pokles zásob ropy za minulý týden o 6,3 mil. barelů, tak si ropa nedokázala najít cenu podpory a nyní pokračuje v prudkém propadu. WTI dnes ztrácí necelá 3% a pohybuje se na úrovni 44,2 USD/barel. Z tohoto pohledu už někteří analytici mluví o medvědím trendu. Tato situace nevyhovuje akciím v těžebním ropném sektoru a tak se nedaří akciím těžaře Transocean ( RIG ), který těží ropu převážně z vrtných plošin v oceánu a oslabuje o necelá 3,2%, dále Marathon Oil Corp. ( MRO ), který klesá o 2,3% a s více než 1% ztrátou obchodují akcie Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) a také Chesapeake Energy Corp. ( CHK ) se ztrátou 3,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), jež obchodují se ztrátou necelých 0,8%. Titulu dnes analytici Wells Fargo snížili cílovou cenu na 72 USD z 93,5 USD. Podobně také dnes analytici Wells Fargo ohodnotili akcie konkurenční společnosti Halliburton ( HAL ) a snížili cílovou cenu na 51 USD ze 62 USD. Akcie Halliburton ( HAL ) aktuálně ztrácí 1,7%. Naopak z technologického sektoru se dnes daří akciím Microsoftu ( MCFT ), když společnost informovala, že zruší cca 3 000 pracovních míst a redukuje některé náklady. Akcie přidávají více než 1,7%. Daří se také akciím konkurenční společnosti Apple ( AAPL ) 1,3% a akciím výrobce mobilních telefonů a securitního softwaru pro automobily společnosti BlackBerry ( BBRY ) s nárůstem 1,75%. Index Dow Jones dnes posiluje také bankovní sektor, kde akcie Citigroup ( C ) obchodují výš o necelé 0,9% a akcie konkurenční Bank of America ( BAC ) přidávají 0,7%. Necelé 1% si připisuje německá Deutsche Bank ( DB ). Po předchozích výsledcích ohledně růstu tržeb atakuje hranici 58 USD akcie výrobce sportovního oblečení , vybavení pro sport a obuv, společnost NIKE ( NKE ). Akcie posilují o necelých 1,5%. Index S&P 500 +0,65 % na 2425,3 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Informační technologie +1,6 % Energie -0,6 % Průmysl +1 % Telekomunikace -0,6 % Zbytná spotřeba +0,9 % Nezbytná spotřeba -0,3 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna DR Horton (DHI) +4,0 % Chesapeake Energy Corp (CHK) -3,5 % Lennar Corp (LEN) +3,9 % Hess Corp (HES) -3,5 % Lam Research Corp (LRCX) +3,8 % Transocean (RIG) -3,2 % Applied Materials (AMAT) +3,8 % O'Reilly Automotive (ORLY) -3,0 % Seagate Technology (STX) +3,7 % Range Resources Corp (RRC) -2,8 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.