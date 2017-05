Index Dow Jones uzavřel korekcí se ztrátou 1,77%.

V uplynulých rokoch bolo zverejnené množstvo štúdií, ktoré dokazujú hodnotu kvalitného finančného poradenstva a sprostredkovania. Hlavný záver by sa dal zhrnúť nasledovne: klienti, ktorí dostali kvalitné poradenstvo, sú podstatne lepšie zabezpečení na dôchodok, a lepšie finančne chránení počas pracovného života, ako tí, ktorí poradenstvo nedostali. Celá zpráva »

Četné studie v posledních letech prokázaly hodnotu kvalitního finančního poradenství – v neposlední řadě to, že klientům, kterým je takové poradenství poskytnuto, se po odchodu do důchodu daří významně lépe a z finančního hlediska jsou i během předchozích fází svého života mnohem více chráněni. Celá zpráva »

Vo Veľkej Británii sa už o tri týždne uskutočnia predčasné parlamentné voľby. Ak sa súčasnej predsedníčke vlády Therese Mayovej podarí získať dostatočný počet poslaneckých kresiel, bude to mať priaznivý vplyv na britskú libru, no v krátkodobom horizonte aj negatívny na tamojší akciový trh. Celá zpráva »

Nebojíte sa investovať do nehnuteľností?

Odborníci z investičnej spoločnosti Fidelity analyzujú, čo bude víťazstvo Emmanuela Macrona vo Francúzsku znamenať pre trhy a investorov a kde by sa mohli vyskytnúť potenciálne investičné príležitosti. Celá správa »

Slávny Erasmov výrok znie: „Lepšie je chorobám predchádzať, ako ich liečiť.“ Po pondelkovom oznámení výrazného víťazstva proeurópskeho kandidáta E. Macrona vo francúzskych prezidentských voľbách môžeme súhlasiť, že E. Macron zabránil populistickému nacionalizmu Marine Le Penovej, aby prevzal opraty v Paríži. Ale ak ide o vyliečenie francúzskych problémov, zatiaľ o tom nie sme presvedčení. Júnové voľby vo Francúzsku sú totiž pre E. Macrona len začiatkom „skutočnej“ práce. Celá správa »

Slovensko vlani vykázalo historicky najnižší schodok verejných financií – 1,68 percenta. Je to lepšie ako plánovaná úroveň, no krajina už nepatrí medzi rozpočtovo zodpovednejšie. Až 12 európskych vlád totiž hospodárilo s prebytkovým, alebo vyrovnaným rozpočtom. Tvoria si tak rezervy na horšie časy, kým SR zatiaľ stále zvyšuje dlh. Celá správa »

Finančné trhy v apríli ovplyvňovala politika. Kým v Európe to bolo očakávanie z výsledku prvého kola francúzskych prezidentských volieb, v USA boli trhy sústredené na to, či a aké, opatrenia sa novému americkému prezidentovi Donaldovi Trumovi podarí pretaviť do praxe počas prvých sto dní v úrade. V svetovom meradle emócie vyvolával hroziaci konflikt v Sýrii. Zhodnotenie vývoja finančných trhov v apríli prinášame v nasledujúcej analýze. Celá správa »

