Index Dow Jones uzavřel páteční seanci v červeném se ztrátou 0,14%.

21.04.2017 22:16

Index Dow Jones -0,14 % na 20548,92 b. Index S&P 500 -0,3 % na 2348,83 b. Index Nasdaq Composite -0,11 % na 5910,521 b. Americké akciové trhy uzavřely páteční obchodní seanci v červeném a index Dow Jones si odepsal -0,14%. Nedařilo se především sektoru Telekomunikací -1,5%, Finančnímu sektoru -0,9% a Zdravotní péči -0,5%. Naopak do zelených čísel táhl index sektor Utilit 0,5% a Průmyslu 0,1%. Index S&P 500 -0,3 % na 2348,83 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +0,5 % Telekomunikace -1,5 % Průmysl +0,1 % Finanční sektor -0,9 % Informační technologie 0 % Zdravotní péče -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Rockwell Collins (COL) +4,9 % Mattel (MAT) -13 % Stanley Black & Decker (SWK) +3,2 % Interpublic Group of Cos (IPG) -3,2 % Robert Half International (RHI) +2,6 % PVH Corp (PVH) -3,1 % Honeywell International (HON) +2,6 % Under Armour (UA) -3,0 % Tesoro Corp (TSO) +2,2 % Mallinckrodt (MNK) -2,9 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.