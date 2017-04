Index Dow Jones uzavřel seanci slabší o -0,2%.

05.04.2017 22:20

Index Dow Jones -0,2 % na 20647,81 b. Index S&P 500 -0,31 % na 2352,86 b. Index Nasdaq Composite -0,58 % na 5864,478 b.Americké akciové trhy uzavřely obchodní seanci v červených číslech. Do záporných hodnot tlačil index Finanční sektor -0,7%, Telekomunikace -0,4% a Zdravotní péče -0,3%. Naopak z růstu těžil sektor Utilit 0,5% a Realit 0,2%. Index S&P 500 -0,31 % na 2352,86 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +0,5 % Finanční sektor -0,7 % Reality +0,2 % Telekomunikace -0,4 % Základní materiály -0,1 % Zdravotní péče -0,3 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna DXC Technology (DXC) +4,2 % Bed Bath & Beyond (BBBY) -4,1 % Under Armour (UA) +3,0 % Chesapeake Energy Corp (CHK) -3,6 % Staples (SPLS) +2,9 % Quanta Services (PWR) -2,8 % salesforce.com (CRM) +2,8 % Murphy Oil Corp (MUR) -2,7 % Ralph Lauren Corp (RL) +2,4 % Newfield Exploration (NFX) -2,5 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.