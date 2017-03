Index Dow Jones uzavřel slabší o -0,24%.

06.03.2017 22:36

Index Dow Jones -0,24 % na 20954,34 b. Index S&P 500 -0,33 % na 2375,31 b. Index Nasdaq Composite -0,37 % na 5849,175 b.Americké akciové trhy uzavřely obchodní seanci mírnější ztrátou a index Dow Jones si odepsal jen -0,24%. Pod tlakem byl dnes především Finanční sektor -0,6% a sektor Základních materiálů -0,7%. Proti celkovému poklesu vzdorovaly akcie výrobce streamových televizí Netflix ( NFLX ), které posílily o 2,3%, když UBS zvýšila jejich cílovou cenu na 175 USD z původních 136 USD s investičním doporučením "koupit". Z energetického sektoru byly úspěšné akcie těžaře Cabot Oil&Gas Corp ( COG ), které si připsaly 3,7% a také Marathon Oil Corp ( MRO ) 1,7%. Naopak výrobce solárních panelů First Solar ( FSLR ) uzavřel obchodování slabší o -3,6%. Index S&P 500 -0,33 % na 2375,31 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Energie +0,3 % Základní materiály -0,7 % Informační technologie -0,2 % Finanční sektor -0,6 % Utility -0,2 % Zdravotní péče -0,4 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Range Resources Corp (RRC) +4,2 % Kohl's Corp (KSS) -4,6 % Cabot Oil & Gas Corp (COG) +3,7 % CSRA (CSRA) -4,1 % Southwestern Energy (SWN) +2,5 % Frontier Communications Corp (FTR) -4,0 % Netflix (NFLX) +2,3 % First Solar (FSLR) -3,6 % Marathon Oil Corp (MRO) +1,7 % Macy's (M) -3,5 % Luboš Bedrník, Fio banka, a.s.