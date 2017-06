Index Dow Jones uzavřel v červeném se ztrátou 0,27%

Index Dow Jones -0,27 % na 21410,03 b. Index S&P 500 -0,06 % na 2435,61 b. Index Nasdaq Composite +0,74 % na 6233,953 b.Americké akciové trhy uzavřely středeční seanci se ztrátou. Nejvíce index zatěžoval sektor Energií -1,6%, Telekomunikace -1,2% a Základní materiály -1,1%. Naopak v poklesu brzdil index sektor Zdravotní péče, který přidal 1,2%, dále Informační technologie 0,7% a také Zbytná spotřeba 0,1%. Cena lehké ropy WTI se po reportu zásob EIA dnes propadla pod úroveń 42,5 USD/barel a oslabila o více než 2,4%. Její pokles pod technickou úroveń 43 USD za barel nejvíce dnes negativně ovlivnil energetický sektor.. Index S&P 500 -0,06 % na 2435,61 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Zdravotní péče +1,2 % Energie -1,6 % Informační technologie +0,7 % Telekomunikace -1,2 % Zbytná spotřeba +0,1 % Základní materiály -1,1 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna CA (CA) +13 % Chesapeake Energy Corp (CHK) -7,2 % Advanced Micro Devices (AMD) +10 % Signet Jewelers (SIG) -5,5 % Red Hat (RHT) +9,9 % Transocean (RIG) -5,1 % Incyte Corp (INCY) +7,8 % Foot Locker (FL) -4,9 % Vertex Pharmaceuticals (VRTX) +6,6 % Flowserve Corp (FLS) -4,2 % Luboš Bedrník, Fio banka, a.s.