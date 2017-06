Index Dow Jones v červeném teritoriu.

27.06.2017 20:01

Index Dow Jones -0,27 % na 21350,86 b. Index S&P 500 -0,5 % na 2426,99 b. Index Nasdaq Composite -1,15 % na 6175,525 b.V úterní seanci se americké akciové trhy drží v červeném. Index Dow Jones ztrácí o 0,27% a index S&P 500 si odepisuje 0,5%. Trhy spíše vyčkávají na komentář předsedkyně Rady guvernérů FEDu Janet Yellen, který může být zásadní událostí, která ovlivní dnešní obchodní seanci. Investory byl také netrpělivě očekáván dnešní report Indexu spotřebitelské důvěry zpracovávaný americkou Conference Board a pro červnové období index vykázal růst na 118,9 bodů oproti očekávanému poklesu směrem k 116 bodům. V květnu index dosáhl hodnoty 117,9 bodů. Cena ropy WTI se pohybuje nad cenovou hranicí 44 USD/barel a posiluje o 2,1%. Ropu dnes po uzavření trhu čeká předstihový týdenní report změny zásob v USA dle institutu API. K růstu ceny černého zlata pomáhá ropě a energetickým utilitám oslabující dolar, který se dostává na páru s eurem k úrovni 1,1321. Tato situace vyhovuje především akciím v těžebním a energetickém sektoru. Velmi slušně si vedou akcie těžaře plynu a ropy Chesapeake Energy ( CHK ), které posilují více než 3,9% a také akcie těžaře BHP Billiton ( BHP ), jež si připisují necelá 2%. Více než 1% přidávají akcie britské těžařské skupiny BP ( BP ). Za zmínku stojí také akcie skupiny Lyondellbassel Industries ( LYB ), která se zabývá rafinací a zpracováním olejů a parafínů. Akcie společnosti si připisují necelá 1,8%. Cena žlutého kovu dnes posiluje a dostává se k cenové úrovni 1248 USD/Troj.unci tj. 0,26%. I přes to se nedaří akciím v těžebním sektoru a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( ABX ) obchodují slabší o 1% a konkurenční Randgold Resources ( GOLD ) se vymanil z červeného pásma a přidává necelé 0,3%. Své výsledky dnes před otevřením trhu představil provozovatel sítě a restaurací v USA a Kanadě společnost Darden Restaurants ( DRI ). Tržby a čistý zisk společnosti byly v uplynulém kvartále nad očekávání analytiků. Společnost reportovala celoroční zisk ve výši 479,1 mil. USD, který odpovídá 3,8 USD zisku na akcii. Tržby za fiskální rok 2017 byly 7,17 mld. USD. Společnost také zvýšila výplatu kvartální dividendy o 12,5% a to z 0,56 na 0,63 USD/akcii. Analytici vesměs očekávali dividendu 0,60 USD/akcii. Akcie Darden Restaurants ( DRI ) aktuálně přidávají více než 2,9%. Naopak dnes se nedaří akciím Alphabet Inc. ( GOOG ), kde podle agenturních zpráv EK vyměřila společnosti rekordní antimonopolní pokutu ve výši 2,42 mld. EUR. Podle rozhodnutí komise Google ve svém vyhledávači zvýhodňoval vlastní služby a to srovnáváním obchodních podmínek. Nyní má Google 90 dnů aby realizoval nápravu, jinak bude čelit ze strany EK dalším sankcím . Akcie nyní ztrácí více než 1,7%. Z růstu výnosů dnes profitují akcie v bankovním sektoru. Daří se akciím Citigroup ( C ), které přidávají více než 1,3% a také konkurenční Bank of America Corp. ( BAC ), jež obchoduje silnější o necelá 3%. Z investičních bank si dobře vedou akcie JP Morgan ( JPM ) s přírůstkem 1,9% a Morgan Stanley ( MS ), které jsou výše o 1,6%. Za zmínku stojí také akcie německé Deutsche Bank ( DB ), které si aktuálně připisují zisk 4,12%. Za pozornost stojí také akcie vydavatele platebních karet VISA ( V ), kde společnost dnes informovala, že se dohodla na investici do evropské online platební společnosti Klarna. VISA chce tak rozvíjet strategické partnerství a také zrychlit on line a mobilní platby v Evropě. Akcie VISA ( V ) obchodují nepatrně v červeném 0,04% a konkurenční Mastercard Inc. ( MA ) si odepisuje necelé 0,5%. Index S&P 500 -0,5 % na 2426,99 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Finanční sektor +1 % Telekomunikace -1,3 % Energie +0,2 % Utility -1,3 % Reality -0,3 % Informační technologie -1,3 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Signet Jewelers (SIG) +5,4 % Arconic (ARNC) -5,8 % Chesapeake Energy Corp (CHK) +3,9 % Seagate Technology (STX) -5,0 % Kohl's Corp (KSS) +3,2 % Expedia (EXPE) -2,8 % Charles Schwab Corp (SCHW) +3,1 % Netflix (NFLX) -2,7 % Bank of America Corp (BAC) +3,0 % Advanced Micro Devices (AMD) -2,6 % Luboš Bedrník, Fio banka, a.s.