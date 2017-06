Index Dow Jones v červeném teritoriu.

Index Dow Jones -0,33 % na 21397,17 b. Index S&P 500 -0,21 % na 2431,89 b. Index Nasdaq Composite +0,51 % na 6219,385 b.Ve středeční obchodní seanci se americké akciové trhy pohybují v červeném teritoriu. Index Dow Jones ztrácí 0,33% a index S&P 500 oslabuje o 0,21%. V centru pozornosti investorů je dnes ropa, kde americká agentura EIA dnes reportovala zásoby ropy v USA, které ve 24 týdnu poklesly o 0,5%, respektive o 2,5 mil. barelů, když trh počítal s poklesem o cca 2,7 mil. barelů. Ceny americké lehké ropy WTI se tak dostávají k cenové úrovni 43 USD/barel. což je nejníže od poloviny loňského roku. Pod úroveň 43 USD/barel se ropa dostává dnes a nyní se pohybuje na ceně 42,2 USD/barel. Důvodem celkového poklesu je í produkce ropy v Nigérii, Líbiy a Iráku, která stále stoupá a ohrožuje tak limity a dohodu OPEC. Investoři se tak obávají o přetrvávající nabídkový převis, když sníženou produkci OPECU nahrazuje zejména břidlicová těžba v USA. Někteří analytici již prognózují, že se ropa dostala do medvědího pásma.. Tato situace příliš nevyhovuje akciím v těžebním ropném sektoru a tak akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ) obchodují se ztrátou necelých 4%, nedaří se také Cabot Oil & GAS Corp. ( COG ), která ztrácí 1%, dále ztrácí akcie těžaře mědi a ropy Freeport McMorran Cop. ( FCX ) necelé 1% a také Chesapeake Energy Corp. ( CHK ) se ztrátou necelých 7%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které si odepisují více než 1,9% a francouzské společnosti Total ( TOT ), kde akcie ztrácí více než 1,3%. a konkurenční Exxon Mobil Corp.. ( XOM ) se ztrátou více než 1,2%. Dnes se také nedaří akciím společnosti Foot Locker ( FL ), která vyrábí sportovní obuv pro všechny generace. Její akcie si odepisují více než 6%. Naopak se daří akciím softwarové společnosti Adobe Systems ( ADBE ), kde včera po uzavření trhu reportovala výsledky za 2Q, když celkové výnosy společnosti v meziročním srovnání povyrostly o 26,7% a čistý zisk se zvedl o 26,7%. Nárůst výnosů firmy reflektuje pokračující progres co se týče výnosů z cloudového obchodu. Dnes také analytici JP Morgan zvýšili cílovou cenu akciím na 170 USD z původních 145 USD a udělili jim doporučení „ overweight“. Akcie společnosti si připisují dnes více než 1,6%. Své výsledky reportovala také doručovatelská společnost FedEx ( FDX ), kde výsledky za 4Q a za celý fiskální rok 2017 překonaly očekávání analytiků a to jak na úrovni tržeb tak i zisku. Za celý fiskální rok 2017 firma vykázala tržby ve výši 60,3 mld. USD, což je o 10 mld. USD více než byly tržby za fiskální rok 2016. Akcie společnosti si připisují 1,7%. V kladných hodnotách se dnes pohybují akcie prodejce vozů CarMax ( KMX ), který své výsledky zveřejní po uzavření trhu. Jeho akcie posilují o více než 2,3%. V dnešní seanci se daří také akciím ze sektoru zdravotní péče, kde akcie Pfizer ( PFE ) si připisují 1,4% a také Vertex Pharmaceuticals. ( VRTX ) obchoduje silnější o 5,6% a také akcie společnosti Regeneron Pharmaceuticals ( REGN ) si připisují 5,8%. Index S&P 500 -0,21 % na 2431,89 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Zdravotní péče +1,1 % Energie -2 % Informační technologie +0,4 % Telekomunikace -1,8 % Zbytná spotřeba -0,1 % Základní materiály -0,9 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna CA (CA) +14 % Chesapeake Energy Corp (CHK) -8,4 % Red Hat (RHT) +10 % Signet Jewelers (SIG) -6,4 % Advanced Micro Devices (AMD) +10 % Foot Locker (FL) -6,0 % Incyte Corp (INCY) +7,0 % Transocean (RIG) -5,9 % Regeneron Pharmaceuticals (REGN) +5,8 % Newfield Exploration (NFX) -5,0 % Luboš BedrníkFio banka, a.s.