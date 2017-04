Index PX umírněně, menší emise výrazněji

21.04.2017 16:56

Pražská burza dokázala udržet zisky ze včerejška a i dnes posílila. Index PX si připsal 0,27% a na týdenní bázi rovněž zavíral nepatrně v plusu a podařilo se tak umazat propady z úvodu zkráceného týdne. Dnešní den byl charakteristický vyšším zájmem o menší emise. Eskalace kurzu byla k vidění u mediální CME, když kurz posílil o 3,35% nad úroveň 88 Kč. Za poslední dva týdny akcie této společnosti posílily o více jak 18%, za poslední dva dny o téměř 10%. Není bez zajímavosti, že v posledních dvou dnech podstatně narostl zobchodovaný objem, jak někteří investoři, kteří dříve o akcie na nižších cenách nejevili zájem, se snaží naskočit do rozjetého vlaku. Objem 20 mil. Kč a růst ceny přes 111 Kč (+3%) u Fortuny naznačují, že majoritní vlastník to nebude mít s plánovaným záměrem na plné ovládnutí společnosti moc jednoduchý. Nabízená cena k odkupu na úrovni 99 Kč je z pohledu tržního kurzu neatraktivní a minoritní akcionáři evidentně posilují své pozice před bitvou o navýšení výkupní ceny. Do třetice výraznější růst menší emise, když akcie Stock Spirit posílily o 1,7%, zde to však již nebylo doprovázeno zvýšeným objemem. Informace o pravděpodobném posunu v prodeji elektrárny Počerady moc velký vliv na obchodování neměla. Kurz ČEZu mírně posiloval po celý den a končil obchodování se ziskem 0,12%. Kromě Monety (-0,88%) si mírně kladné zhodnocení v závěru týdne připsaly všechny finanční emise. Komerční banka posílila o 0,34%, Erste o 0,41% a pojišťovna VIG o 0,28%. Rakouským emisím nepatrně pomáhalo další oslabení koruny, která se přes den obchodovalo opět na hranici předchozího kurzového závazku 27 Kč/EUR. Největší ztrátu si připsal Unipetrol, když oslabil o 1,32%, kurz se však nadále udržuje v blízkosti mnohaletých maxim. David Brzek, makléř, Fio banka, a.s.