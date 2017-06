Indexy v Asii oslabovaly, čínské společnosti budou zařazeny do indexu MSCI EM

21.06.2017 09:26

Čínský Shanghai Composite uzavřel na kladné nule po informvaci, že MSCI zařadí 222 akcií třídy A do svého indexu rozvíjejících se trhů. Ostatní asijské indexy oslabily. Nejhůře si vedl australský S&P/ASX 200.Aijské akcie ve středu klesaly poté, co se indexy ve Spojených státech stáhly z rekordních hodnot a cena ropy se dostala na sedmiměsíční minimum. V červených číslech uzavřely všechny hlavní asijské akcie s výjimkou čínského Shanghai Composite. Čína byla bedlivě sledována kvůli rozhodnutí o přidání akcií čínských firem do indexu MSCI. Hlavní čínské akcie označované jako A - akcie budou na základě dnešního rozhodnutí zařazeny do indexu rozvíjejících se trhů MSCI EM. MSCI oznámil, že přidá celkem 222 čínských společností s akciemi třídy A, což se bude rovnat 0,73% váze v indexu. Nejvýrazněji odepsal australský S&P/ASX 200, kde oslabovaly zejména energetické tituly v reakci na pokles cen ropy. Kolem půl procenta odepsaly také japonský Nikkei, jihokorejský Kospi a hongkongský Hang Seng. Japonský Nikkei 225 -0,45 % na 20138,79 b. Hongkongský Hang Seng -0,46 % na 25724,58 b. Čínský Shanghai Composite +0,07 % na 3142,1832 b. Jihokorejský Kospi -0,5 % na 2357,5 b. Australský S&P/ASX 200 -1,59 % na 5665,7 b.František Mašek, Fio banka, a.s.