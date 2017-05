Indexy v Asii uzavřely silnější napříč kontinentem

25.05.2017 08:56

Ve čtvrtek rostly akcie na celém kontiněntě. Po včerejším poklesu způsobeném snížením ratingu od Moody’s se rehabilitovaly i akcie v Číně.Asijské akcie ve čtvrteční seanci rostly poté, co S&P 500 včera uzavřel na historickém maximu. Po včerejším poklesu, který se dostavil poté, co ratingová agentura Moody’s snížila hodnocení úvěrové bonity země z A1 na A3. Hongkongský Hang Seng tak nakonec uzavřel skoro o procento silnější. Ještě výrazněji rostl čínský Shangai Composite. Naopak Shenzhen ztrácel poté, co ho dolů tlačily malé společnosti. Výrazně rostly také akci v Jižní Koreji. Tamní centrální ponechala úrokové sazby na historicky nejnižších úrovních, tedy na 1,25 %. Rostl také japonský Nikkei a australský S&P/ASX 200. Dnes se na setkání OPEC ve Vídni očekává, že by mělo dojít k prodloužení dohody o snížení těžby ropy. Jednotlivé ropné společnosti v Asii tak ve čtvrtek rostly, konkrétně se dařilo v HongKongu Sinopec či v Austrálii Woodside Petroleum. Japonský Nikkei 225 +0,36 % na 19813,13 b. Hongkongský Hang Seng +0,9 % na 25656,12 b. Čínský Shanghai Composite +1,41 % na 3107,1859 b. Jihokorejský Kospi +1,14 % na 2343,67 b. Australský S&P/ASX 200 +0,36 % na 5789,6 b. Zdroj: The Financial Times, Marketwatch, ReutersFrantišek MašekFio banka, a.s.