Indexy v zámoří v průběhu seance změnily směr a uzavřely v záporu

08.08.2017 22:26

V červeném skončily všechny tři hlavní americké indexy. Výrazně ztrácel materiálový sektor, zisky si připisoval pouze sektor defenzivních utilit. Dolar po pozitivních datech o vzniku nových pracovních pozic posílil.Americké hlavní indexy dnes v průběhu seance změnily směr a souhrně uzavřely v záporných číslech. Nejvýrazněji odepsal širší index S&P 500, který do záporných hodnot tahal materiálový sektor. Nedařilo se však ani sektorům telekomunikací a realit. Naopak mírně v plusu dnes uzavřely sektor defenzivních utilit, který byl však jediným sektorem, který úterní den zakončil v černém. V růstu indexu nepomohlo ani skokové posílení dvou oděvních společností, když Michael Kors (KORS; +22 %) i Ralph Lauren (RL; +13 %) potěšily investory pozitivními výsledky za první kvartál fiskálního roku 2018. Naopak zklamala společnost Albemarle v důsledku negativního výhledu spojeného s rostoucími náklady na průzkum a nižšími cenami minerálů používaných v bateriích elektrických vozidel. Po oddělení od MetLife zažila červenou seanci Brighthouse Financial (BHF; -7,8 %), která se tak stala při svém debutu nejztrátovější akcií z indexu. Dolar dnes po datech o vzniku nových pracovních míst v americké ekonomice (měřeno JOLTs) na páru s eurem začal posilovat a dostal se na úroveň 1,175 EUR/USD. Cena ropy WTI se v závěru seance dostala k úrovni 49,10 dolarů za barel. Trh s ropou je v očekávání novinek z Abu Dhabi, kde jednají zástupci Opecu a dalších významných producentů černého zlata. Závěrečné hodnoty indexů: Index Dow Jones -0,15 % na 22085,34 b.Index S&P 500 -0,24 % na 2474,92 b.Index Nasdaq Composite -0,21 % na 6370,46 b. Index S&P 500 -0,24 % na 2474,92 b. Nejsilnější sektory S&PZměnaNejslabší sektory S&PZměna Utility +0,3 % Základní materiály -0,9 % Zbytná spotřeba 0 % Telekomunikace -0,5 % Energie -0,1 % Reality -0,5 % Nejsilnější akcie S&PZměnaNejslabší akcie S&PZměna Michael Kors Holdings (KORS) +22 % Brighthouse Financial (BHF) -7,8 % Ralph Lauren Corp (RL) +13 % Albemarle Corp (ALB) -6,2 % Pioneer Natural Resources (PXD) +4,4 % Expeditors International of Washington (EXPD) -5,3 % Under Armour (UAA) +3,8 % Henry Schein (HSIC) -5,3 % Under Armour (UA) +3,6 % Automatic Data Processing (ADP) -3,3 % Zdroj: BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.