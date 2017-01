Investiční banka Goldman Sachs oznámila výsledky za 4Q, které překonaly očekávání

Americká investiční banka Goldman Sachs dnes před otevřením trhů oznámila výsledky za 4Q 2016, které překonaly očekávání analytiků. Výsledky byly pozitivně ovlivněny růstem ve výnosech z obchodování dluhopisů. Následující graf ukazuje vývoj výnosů z obchodování dluhopisů a komodit za posledních 5 čtvrtletí. Právě po vítězství Donalda Trumpa se tržní prostředí zlepšilo, protože trh očekává mírnější regulaci a ekonomické oživení díky možnému fiskálnímu stimulu. Provozní náklady se snížily o 23 % na 4,77 mld. dolarů, nicméně analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávali náklady ve výši 4,48 mld. dolarů. Za celý rok náklady činily 20,3 mld. dolarů, což je nejníže od finanční krize v roce 2008. Výnosy z obchodování dluhopisů vzrostly o 78 % na 2 mld. dolarů. Zatímco u obchodování akcií výnosy byly nižší o 9,2 % na úrovni 1,59 mld. dolarů. Goldman Sachs (GS) za 4Q 2016 3Q 2016Konsensus 3Q 20163Q 2015 Tržby (mld. USD) 8,170 7,759 7,273 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 5,484 4,838 4,776 *průměrný odhad analytiků oslovených agenturou BloombergVojtěch CinertFio banka, a.s.