Investiční správce BlackRock dosáhl ve 2Q meziročního nárůstu spravovaných aktiv o 16 %

17.07.2017 14:16

Přesto se firmě nepodařilo naplnit očekávání analytiků. Výnosy i očištěný zisk na akcii zůstaly pod konsensem. Výsledky společnosti BlackRock Inc (BLK) za 1Q 2017 2Q 2017Konsensus 1Q 20172Q 2016 Výnosy (mld. USD) 2,97 2,99 2,81 Čistý zisk (mld. USD) 857 -- 759 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 5,24 5,38 4,78 Výsledky pod konsensem analytiků Největší světový investiční správce, společnost BlackRock, reportovala výsledky za druhý kvartál tohoto roku. Investiční společnost dosáhla meziročního nárůstu spravovaných aktiv ve výši 16 % na současných 5,68 miliard dolarů. Ani příliv 74 milionů dolarů do ETF (celkový čistý příliv spravovaných prostředků 103,62 milionů dolarů) však nepomohl BlackRocku k tomu, aby naplnil očekávání analytiků na úrovni výnosů a zisku na akcii. Výnosy investiční společnosti v meziročním srovnání vzrostly o 6 %, zatímco čistý zisk o 8 %. Očištěný zisk na akcii zaznamenal růst o 10 %. Výnosy i očištěný zisk na akcii však přesto zaostaly za konsensem trhu. Očištěná provozní marže v meziročním srovnání totožná Jeden z předních provozovatelů ETF udržuje očištěnou provozní marži na totožné úrovni jako minulý rok, konkrétně na 43,9 %. Pro celé první pololetí posléze očištěná provozní marže vzrostla o 50 bazických bodů. Asset management pod tlakem Sektor asset managementu čelí v zámoří v poslední době výraznému tlaku souvisejícímu s odlivem prostředků z poplatkově náročnějších aktivně spravovaných fondů do fondů pasivních a ETF. I přesto, že BlackRock má na trhu ETF silnou pozici, snaží se taktéž o další snižování poplatků. Společnost tak v reakci na současný trend tento rok propustila více než 30 lidí ze sektoru asset managementu a přesunula miliardy dolarů do levnějších fondů, kde klíčovou roli hrají algoritmy. Podrobnější výsledky společnosti jsou k dispozici zde. BlackRock Inc (BLK) včera uzavřela na 438,34 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 71,6 P/E 21,6 Vývoj za letošní rok (%) +15,2 Očekávané P/E 19,8 52týdenní minimum (USD) 336,8 Prům. cílová cena (USD) 461,4 52týdenní maximum (USD) 442,8 Dividendový výnos (%) 2,2 Zdroj: BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.