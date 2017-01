Investiční správce BlackRock ve 4Q zaostal za odhady

13.01.2017 15:06

Společnost BlackRock zaostala ve 4Q 2016 za odhadem trhu i přes rekordní přítok aktiv pod správu. Výsledky BlackRock Inc. (BLK) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. USD) 2,89 2,934 2,812 Čistý zisk (mil. USD) 852 828,4 800,4 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 5,140 5,022 4,75 Obrat vzrostl meziročně o 1 procento a zaostal za odhady. Aktiva pod správou vzrostla o 11 % na rekordních 5,12 bilionu dolarů. Za celý rok 2016 společnost pak zaznamenala čistý nárůst o 202 mld. USD. BlackRock obecně těžil z přesunu investorů do méně nákladných pasivních produktů typu indexových fondů. Aktivně spravovaným fondům se tedy v rámci společnosti nedařilo. Společnost snížila poplatky v 15 burzovně obchodovaných fondech, což se negativně projevilo na celkových výnosech, avšak pomohlo přílivu spravovaných prostředků. Akcie se v premarketu pohybuje na červené nule. BlackRock Inc (BLK) na 378,29 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 61,9 P/E 19,8 Vývoj za letošní rok (%) -0,6 Očekávané P/E 17,2 52týdenní minimum (USD) 280,6 Prům. cílová cena (USD) 424,2 52týdenní maximum (USD) 399,5 Dividendový výnos (%) 2,4 Filip TvrdekFio banka, a.s.