Investorem nového bloku jaderné elektr. Dukovany bude ČEZ nebo stát, říká premiér Sobotka

15.06.2017 13:46

S takovým vývojem počítají tři možné scénaře, které byly vybrány na zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku.Premiér Bohuslav Sobotka dnes informoval o tom, že investorem nového bloku jaderné elektrárny Dukovany by měl být ČEZ, případně stát. S takovým vývojem počítají tři možné scénaře, které byly vybrány na zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku. Jedna z variant počítá s tím, že stavbu nového bloku si vezme pod křídla dceřinná společnost ČEZ. Druhá varianta zmiňuje možnost, že stát by tuto společnost od ČEZu koupil, načež by firma stavbu realizovala. Třetí variantou je možnost, že stát převezme část společnosti ČEZ zahrnující jaderné elektrárny. Tato společnost by posléze realizovala výstavbu bloku. K rozhodnutí o tom, jaká z variant bude vybrána by měla vláda podle Bohuslava Sobotky rozhodnout nejpozději na jaře příštího roku. Akcie ČEZu se dnes na pražské burze obchodují na kladné nule při mírném růstu o 0,04 % na 451,80 korun za akcii. Zdroj: ČTKFrantišek MašekFio banka, a.s.