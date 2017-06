J.M. Smucker Co. reportoval mírný meziroční pokles tržeb a zisků

08.06.2017 14:11

Americký výrobce potravin J.M. Smucker Co. (SJM) dnes ráno reportoval výsledky za 4Q 2017. Výsledky společnosti J.M. Smucker Co. (SJM) za 4Q 2017 4Q FY 2017Konsensus 4Q 20171Q FY 2016 Tržby (mld. USD) 1,78 1,77 1,81 Čistý zisk (mil. USD) 669 -- 682 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,80 1,72 1,81 Tržby společnosti meziročně klesly o 1 % na 1,78 mld. USD, očekávalo se 1,77 mld. USD. Zisk na akcii překonal očekávání analytiků. Hrubá marže dosáhla 36,3 %, ale očekávala se vyšší marže 37,96 %. Podle výhledu na fiskální rok 2018 společnost očekává růst tržeb o 1 %. J.M. Smucker odhaduje celoroční čistý zisk na akcii v rozmezí 7,85 až 8,05 USD, což odpovídá konsensu 7,92 USD. JM Smucker Co/The (SJM) 0 % na 130,88 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 15,2 P/E 16,8 Vývoj za letošní rok (%) +2,2 Očekávané P/E 16,5 52týdenní minimum (USD) 122,1 Prům. cílová cena (USD) 138,1 52týdenní maximum (USD) 157,3 Dividendový výnos (%) 2,3 Zdroj: Bloomberg, JM Smucker Co.Ráchel Kopúnová, Fio banka, a.s.