J. Yellenová před Kongresem: Inflace stále pod cílem, výhled pozitivní

12.07.2017 15:36

Šéfka amerického Federálního rezervního systému, Janet Yellenová, v připravovaném projevu v americkém Kongresu zmiňuje solidní situaci na trhu práce a pozitivní výhled spojený s dalším zvyšováním sazeb a postupnou redukcí bilanční sumy. Míra inflace sice zatím nedosahuje uspokojivých hodnot, to však dle vyjádření lze přičíst jednorázovým vlivům které odezní.V projevu, který je k dispozici na stránkách Fedu, Yellenová upozorňuje, že ekonomické predikce jsou vždy předmětem nejistoty. Není tak jasné, kdy přesně a jak odpoví inflace na současný pozitivní ekonomický vývoj. Fed je údajně stále mírně znepokojen inflačním stavem pod 2% cílem. Jádrová inflace (CPI) byla v květnu na úrovni 1,7 %, jádrový PCE index který Fed také sleduje, vykázal meziroční změnu o 1,4 %. Inflace zatím odporuje prognózám a členové Výboru pro otevřený trh (FOMC) nejsou podle minutes z červnového zasedání v náhledu na současný stav jednotní. Ekonomický výhled každopádně zůstává pozitivní a v souladu s postupným zvyšováním sazeb, tedy s alespoň jedním hikem do konce roku. Janet Yellenová zároveň dodává, že klíčová úroková sazba není v současné příliš vzdálena "přirozené" (neutrální) hodnotě v ekonomice. Snižování bilanční sumy (prodej aktiv) by podle vyjádření mohlo nastat již „tento rok“. Dolar na zveřejnění informací z počátku reagoval mírným oslabením, současně posiluje oproti euru o 0,36 %. Dluhopisové výnosy klesly, samotný projev a následné dotazy v Kongresu začínají v 16:00 SELČ. Zdroj: Fed, BloombergFilip TvrdekFio banka, a.s.