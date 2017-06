Japonské indexy ve čtvrtek rostly v reakci na silná makrodata

01.06.2017 09:11

Slaběji vzrostl i australský S&P/ASX 200 či hongkongský Hang Seng. Naopak čínský Shanghai Composite uzavřel slabší.Japonské indexy Nikkei a Topix uzavřely čtvrteční obchodní seanci v plusu. Reagovaly tak na silná makroekonomická data. Jak kapitálové výdaje, tak i index nákupních manažerů ve výrobě (PMI) poukazují na zlepšující se kondici japonské ekonomiky. Kapitálové výdaje v prvním kvartále vzrostly o 4,5 %, což by mělo mít pozitivní účinek na růst HDP v prvním čtvrtletí. Ten podle předběžných odhadů vzrostl o 2,2 %. Nikke-Markit PMI posléze v květnu vzrostl na 53,1 b. z předchozích 52,7 b. v dubnu. Rostl také australský S&P/ASX 200, dolů ho však tahal materiálový sektor. Čínský Shanghai Composite uzavřel v záporných hodnotách, zatímco hongkongský Hang Seng si připsal přes půl procenta. Jihokorejský Kospi mírně oslabil. Japonský Nikkei 225 +1,07 % na 19860,03 b. Hongkongský Hang Seng +0,59 % na 25811,47 b. Čínský Shanghai Composite -0,43 % na 3103,7934 b. Jihokorejský Kospi -0,12 % na 2344,61 b. Australský S&P/ASX 200 +0,24 % na 5738,1 b. Zdroj: The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.