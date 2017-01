Japonským akciím se dařilo, další asijské trhy stagnovaly

19.01.2017 09:41

Japonským akciím se poměrně dařilo, pomineme-li 16 % propad akcií společnosti Toshiba kvůli pokračující kauze s odpisy jaderné divize. Podle zpráv by odpisy mohly převýšit dříve indikovanou horní hranici. Japonský trh těžil z dolaru, který včera vůči jenu posílil o 1,8 % po projevu Janet Yellen. Ta mimo jiné varovala, že by Ameriku mohlo potkat „nepříjemné překvapení“, pokud by otálela se zvyšováním sazeb. Další asijské trhy obchodovaly bez výraznějších změn. Report z australského trhu práce ukazuje, že míra nezaměstnanosti v prosinci vzrostla na 5,8 % z 5,7 %, ačkoliv australská ekonomika vytvořila více pracovních míst (13,5 tis.) oproti očekávání (10 tis.). U většiny míst se jedná o plnoúvazkové pozice. Japonský Nikkei 225 +0,94 % na 19072,25 b. Hongkongský Hang Seng -0,21 % na 23049,96 b. Čínský Shanghai Composite -0,36 % na 3101,7007 b. Jihokorejský Kospi +0,11 % na 2072,79 b. Australský S&P/ASX 200 +0,24 % na 5692,184 b. Zdroj: Bloomberg, Reuters, The Financial TimesJan Tománek, Fio banka, a.s.