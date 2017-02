JC Penney reportovala výsledky za 4Q, plánuje uzavřít až 140 obchodů

24.02.2017 15:00

JC Penney oznámila výsledky za 4Q, kdy naplnila očekávání zisku, tržby ale mírně klesly. Výsledky společnosti JC Penney (JCP) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. USD) 3,96 3,98 3,99 Čistý zisk (mld. USD) 192 -- -131 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,64 0,61 0,39 Obchodní řetězec JC Penney oznámil výsledky za 4Q minulého roku. Tžby za poslední kvartál roku 2016 skončily mírně pod očekáváními, když meziročně klesly o 0,9 %. Za fiskální rok 2016 JC Penney reportoval mírný pokles tržeb oproti roku 2015 o 0,6 % na 12,55 mld. USD. JC Penney oznámil první kladný čistý zisk od roku 2010. Tržby v obchodech otevřených minimálně jeden rok meziročně klesaly o 0,7 % při odhadu poklesu 0,5 %. EBITDA dosáhla hodnoty 449 mil. USD při očekávání 433,1 mil. USD. Americká společnost oznámila, že plánuje uzavřít 130 až 140 obchodů v následujících měsících. Jedná se o důsledek konkurenčního boje se společnostmi v online světě. Mimo to JC Penney také hodlá uzavřít dva distribuční sklady a nabídnout až 6000 svým zaměstnancům odchod do předčasného důchodu. Výkonný ředitel společnosti Marvin Ellison doufá, že uzavření obchodů a skladů pomůže učinit JC Penney konkurenceschopnější v souboji s online prodejci. Očištěný zisk na akcii v roce 2017 JC Penney očekává v rozmezí 0,4 USD až 0,65 USD na akcii. Porovnatelné tržby by se podle očekávání společnosti měly pohybovat v rozmezí -1 % až 1 %. Oficiální zpráva JC Penney je zde. JC Penney Co Inc (JCP) na 6,86 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 2,1 P/E 44,3 Vývoj za letošní rok (%) -17,4 Očekávané P/E 12,6 52týdenní minimum (USD) 6,4 Prům. cílová cena (USD) 10,1 52týdenní maximum (USD) 12,0 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Bloomberg, The Financial TimesFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.