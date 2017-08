JC Penney: Slabší výsledky ve druhém čtvrtletí, akcie se propadá

11.08.2017 15:21

Retailer JC Penney prezentoval horší výsledky za 2Q. Akcie se v posledních dvou dnech propadla o více než 30 % po výsledcích konkurence a dnešním reportu samotné společnosti. Výsledky společnosti JC Penney Co Inc (JCP) za 2Q 2017 2Q 2017Konsensus 2Q 20172Q 2016 Tržby (mld. USD) 2,962 2,85 2,92 Čistý zisk (mil. USD) -28,0 -- -11,7 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) -0,09 -0,04 -0,04 Další špatnou zprávou pro investory do retailového segmentu dnes přinesla společnost JC Penney. Přidala se tak k Macy's nebo Kohl's, které reportovaly včera pod očekávání. JCPenney zaznamenala mírný růst čistých tržeb, porovnatelné tržby však poklesly o 1,3 % (oček -1,2 %). Společnost zavírá obchody, výsledek ovlivnily i mimořádné odpisy. CEO Marvin Ellison očekává zlepšení výkonnosti ve zbytku roku a potvrdil současný výhled. Společnost se snaží zaujmout zákazníky např. partnerstvím s parfumerií Sephora nebo rozšířením sortimentu o nové druhy výrobků. Vývoj z posledních dní však značí nervozitu investorů, kteří s každým horším čtvrtletím mají prst na spoušti – výsledkem jsou pak skokové pohyby. Akcie v dnešním premarketu klesá o 22 % na 3,60 dolarů, rozšiřuje tak neslavnou výkonnost z uplynulých měsíců (YTD -43 %) Oficiální report zde. JC Penney Co Inc (JCP) Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 1,5 P/E 8,6 Vývoj za letošní rok (%) -43,3 Očekávané P/E 9,5 52týdenní minimum (USD) 4,2 Prům. cílová cena (USD) 6,5 52týdenní maximum (USD) 11,3 Dividendový výnos (%) -- Filip TvrdekFio banka, a.s.