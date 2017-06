Jeff Immelt odchází z čela General Electric po 16 letech, nahradí ho John Flannery

12.06.2017 15:10

Průmyslový konglomerát GE oznámil manažerské změny ve svém čele. Dlouholetého výkonného ředitele Jeffa Immelta nahradí John Flannery.John Flannery se postu výkonného ředitele ujme 1. srpna. Dosud vedl divizi zdravotní péče. V konglomerátu působí 30 let. Post předsedy správní rady převezme na přelomu roku. Akcie konglometu General Electric (GE) v předobchodní fázi posilují o 4,3 % na 29,15 USD. Zdroj: The Financial TimesJan TománekFio banka, a.s.