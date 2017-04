Johnson & Johnson reportoval smíšené výsledky za 1Q, akcie klesají

18.04.2017 16:21

Tržby společnosti zůstaly pod očekáváním. Očištěný zisk na akcii naopak konsensus překonal. Výsledky nepokrývané společnosti (ticker) za 4Q 2016 4Q 2016Konsensus 4Q 20164Q 2015 Tržby (mld. USD) 17,77 18 17,48 Čistý zisk (mld. USD) 4,42 -- 4,46 Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 1,83 1,77 1,73 Tržby pod očekáváním, zisk nad konsensem Světově největší zdravotnická společnost reportovala smíšené výsledky za první kvartál tohoto roku. I přes meziroční nárůst o 1,6 % zůstaly tržby pod očekáváními analytiků. Naopak očištěný zisk na akcii překonal konsensus trhu, když meziročně vzrostl o 5,8 %. Spotřebitelské tržby Johnson & Johnson meziročně vzrostly o 1 % na 3,2 miliardy dolarů. Dobrý výsledek z domácího amerického trhu vymazal pokles tržeb v zahraničí. Farmaceutické tržby vzrostly ve srovnání s prvním kvartálem roku 2016 o 0,8 % na 8,2 miliard dolarů. Tržby za lékařské přístroje posléze zaznamenaly meziroční nárůst o 3 % na 6,3 miliard dolarů. Tržby z prodeje léku proti artritidě Remicade poklesly méně než se očekávalo Johnson & Johnson také oznámil, že pokles prodejů léku proti artritidě Remicade byl menší, než se očekávalo. Tržby z prodeje Remicade poklesly v prvním kvartále o 6 % na 1,67 miliardy dolarů, což je o 2,7 % menší propad než jaký čekali analytici oslovení agenturou Bloomberg. „Výsledky Johnson & Johnson v prvním kvartále jsou v souladu s našimi očekáváními a věříme, že se nám povede dosáhnout v tomto roce fiskálních výsledků, které jsme si stanovili na začátku roku“, nechal se slyšet CEO společnosti Alex Gorsky. Více informací o výsledcích společnosti jsou zde. Akcie Johnson & Johnson po oznámení výsledků na newyorské burze klesají o 2,7 %. Johnson & Johnson (JNJ) -2,7 % na 122,27 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 331,4 P/E 19,3 Vývoj za letošní rok (%) +6,1 Očekávané P/E 17,3 52týdenní minimum (USD) 109,3 Prům. cílová cena (USD) 129,3 52týdenní maximum (USD) 129,0 Dividendový výnos (%) 2,6 Zdroj: The Financial Times, Bloomberg, Johnson & JohnsonFrantišek MašekFio banka, a.s.