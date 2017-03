Kanadská Blackberry výsledky za 4Q 2017 překonala očekávání analytiků

31.03.2017 17:26

Společnost překvapila jak výší tržeb, tak i EPS. Akcie firmy dnes výrazně rostou o 12,5 %. Výsledky společnosti BlackBerry Ltd (BBRY) za 4Q 2017 4Q 2017Konsensus 4Q 20174Q 2016 Tržby (mil. USD) 297 289 487 Čistý zisk (mil. USD) (47) -- (238) Očištěný zisk na akcii (EPS, USD/akcie) 0,04 0,00 (0,03) Kanadská společnost Blackberry reportovala výsledky za 4Q roku 2017, které překonaly očekávání analytiků. Firma oznámila tržby i očištěný zisk na akcii nad konsensem trhu. Blackberry nadále pokračuje v přemístění hlavních aktivit společnosti z mobilního odvětví do poskytování softwarových služeb. Kanadská firma outsorcovala svůj smartphone business společnostem v Indonésii, Indii a Číně a v současné chvíli se soustředí na softwarové služby. CEO John Chen vyjádřil pozitivní očekávání vzhledem k roku 2018. Ve 4Q vykázala společnost ze softwarového businessu tržby ve výši 193 mil. USD, tedy zhruba 65 % celkových tržeb. Hrubá marže za poslední kvartál byla ve výši 65 %. Upravená EBITDA dosáhla hodnoty 42 mil. USD. Kompletní výsledky společnosti jsou zde. Akcie kanadské firmy dnes posilují o 12,5 % na 7,82 USD. BlackBerry Ltd (BBRY) +12,5 % na 7,82 USD Ukazatel Ukazatel Kapitalizace (mld. USD) 4,1 P/E -- Vývoj za letošní rok (%) +13,5 Očekávané P/E 1303,3 52týdenní minimum (USD) 6,2 Prům. cílová cena (USD) 7,6 52týdenní maximum (USD) 8,5 Dividendový výnos (%) -- Zdroj: Blackberry, The Financial Times, BloombergFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.