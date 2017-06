Katalánská vláda plánuje referendum o samostatnosti na říjen, španělská vláda je i nadále proti

09.06.2017 15:36

Katalánská vláda oznámila, že plánuje 1. října uspořádat referendum o nezávislosti.Katalánci by měli hlasovat o nezávislosti na Španělsku, jehož vláda označuje referendum za ilegální. Proti je i španělský ústavní soud. Zdroj: The Financial TimesJan TománekFio banka, a.s.