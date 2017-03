KB, Moneta: UniCredit údajně jedná o prodeji aktiv v ČR a na Slovensku

28.03.2017 09:00

V tisku se objevila informace, že by UniCredit mohl prodat své aktivity v ČR a na Slovensku. Údajnými zájemci by pak mohly být Moneta nebo Komerční banka, respektive Societe Generale. Hodnota UniCreditu je odhadována na 80 – 90 mld. Kč. V této fázi se jedná pouze o spekulace s nejasným zdrojem, které žádná ze stran zatím nekomentovala. Transakce by byla přibližně dvakrát větší, než je současná tržní kapitalizace Monety. Z našeho pohledu je realizace této transakce Monetou či KB nepravděpodobná a bez znalosti dalších detailů nedokážeme vyhodnotit případný dopad na akcie.