KB: Projekce hospodaření za Q1-2017

03.05.2017 11:41

Komerční banka zveřejní výsledky svého hospodaření za 1Q 2017 ve čtvrtek 4. 5. 2017 v 7:00 hod. Konferenční hovor pro analytiky a investory se uskuteční ve stejný den od 14:00 středoevropského času. Očekáváme, že Komerční banka vykáže meziroční pokles očištěného zisku (bez zahrnutí jednorázového výnosu z prodeje nemovitosti) o 7 % ve výši 2,7 mld. Kč.Za první čtvrtletí letošního roku zaznamenaly celkové provozní výnosy Komerční banky dle našeho odhadu cca 0,5% meziroční nárůst na 7 729 mil. Kč. Čistý úrokový výnos za Q1/17 očekáváme meziročně stabilní ve výši 5,22 mld. Kč (-0,3 % r/r). Stejně jako v předchozích čtvrtletích předpokládáme, že vyšší obchodní objemy banky dokázaly vykompenzovat negativní dopad mírně klesající čisté úrokové marže. Meziroční propad poplatkových výnosů banky o 3% na 1,65 mld. Kč očekáváme zejména z titulu dekonsolidace dceřiné společnosti Cataps (akceptace plateb kreditními a debetními kartami) ke konci 3Q/16. Společnost se podílela cca 4 % na poplatkových výnosech banky. Domníváme se, že i v prvním čtvrtletí letošního roku těžila KB z blížícího se konce kurzového závazku ČNB, který se projevil silnou poptávkou korporátní klientely KB po produktech měnového i úrokového zajištění. Výnosy z finančních operací za 1Q/17 očekáváme meziročně silnější o 13 % na úrovni 830 mil. Kč. Celkové provozní náklady KB dosáhly v prvním čtvrtletí letošního roku dle naší projekce 3 960 mil. Kč. Jejich 2% meziroční růst očekáváme zejména z titulu vyšších personálních nákladů (náš odhad 1,76 mld. Kč; +4 % r/r). V rámci provozních nákladů vykáže KB celoroční odhadované náklady na příspěvky do Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize. Náklady na riziko by se měly dle managementu společnosti pro rok 2017 nacházet stejně jako v minulém roce v intervalu 30 – 40 b.b. průměrného úvěrového portfolia. Za uplynulé čtvrtletí očekáváme hodnoty rizikových nákladů blíže dolní hranici indikovaného pásma. Za Q1/17 projektujeme náklady na riziko ve výši 410 mil. Kč, což by představovalo v meziročním srovnání jejich 82% nárůst. V rámci naší projekce očekáváme, že Komerční banka vykáže očištěný čistý zisk náležející akcionářům ve výši 2,7 mld. Kč. Vůči hodnotám vykázaných bankou před rokem by to představovalo cca 7% meziroční pokles. Náš odhad čtvrtletních výsledků KB nezahrnuje jednorázový výnos z prodeje nemovitosti KB v ulici Na Příkopě. Podle spekulací tuzemských médií dosáhl výnos až 1,5 mld. Kč, nicméně představitelé banky odmítli výši transakce komentovat a pro nás je hodnota transakce obtížně predikovatelná. Odhad hospodářských výsledků Komerční banky za Q1 2017 v mil. Kč1Q 2017 Odhad FioKonsensus 1Q 2017Fio /1Q 2016 (%)1Q 2016 Čisté úrokové výnosy 5 220 5 226 -0,3 % 5 234 Poplatky a provize 1 649 1 615 -3 % 1 700 Ostatní výnosy 860 882 +13 % 761 Čisté provozní výnosy 7 729 7 723 +0,5 % 7 694 Provozní náklady (3 960) (3 585) +2,1 % (3 879) Provozní zisk 3 769 4 138 -1,2 % 3 815 Náklady na riziko (410) (386) +82 % (225) Čistý zisk 2 700 3 045 -6,7 % 2 894 Michal Křikava, Fio banka, a.s.Michal Křikava, Fio banka, a.s.