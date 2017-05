Kofola ČeskoSlovensko: konferenční hovor s managementem

12.05.2017 15:31

Finanční ředitel Kofoly Daniel Buryš dnes v rámci konferenčního hovoru rozebíral výsledky hospodaření za 1Q 2017. I přes meziročně slabší výsledky finanční ředitel sdělil, že hospodaření společnosti se zatím vyvíjí v souladu s očekáváním managementu. Za hlavní zprávu považujeme skutečnost, že Kofola stále, i po slabším 1Q, drží letošní výhled EBITDA na úrovni 1,1 mld. Kč. To prozatím hodnotíme jako poměrně ambiciózní cíl, když na letošní rok v naší aktuální analýze očekáváme EBITDA kolem úrovně 1,06 mld. Kč. Rozebírala se situace na českém trhu, kde Kofola v 1Q 2017 vykázala výraznější pokles provozní ziskovosti. Problémy se týkaly zejména maloobchodního segmentu (retail), kde byly slabší prodeje do maloobchodních řetězců Kaufland a Ahold (supermarkety Albert). Se společností Ahold Kofola vyjednávala nové podmínky, což zřejmě tlumilo prodeje v 1Q, v Kauflandu došlo k odložení propagační kampaně z 1Q na 2Q. Od druhého letošního kvartálu by se však situace v těchto řetězcích měla obracet k lepšímu. Obecně se Daniel Buryš vyjadřoval k tuzemskému retailovému trhu jako o velmi konkurenčním, náročnějším trhu, než je tomu na Slovensku. V posledním období se dle jeho slov snaží agresivněji prosadit na českém trhu např. společnost Pepsi, jíž roste tržní podíl. Tuzemský trh tak podle našeho názoru bude letos pro Kofolu zejména v retailovém segmentu výzvou, růstové příležitosti Kofola stále shledává v segmentu HoReCa (restaurace, hotely) či v dalším rozvoji značky UGO (letos je v plánu navýšit počet UGO barů ze 75 na cca 90). Pozice UGO by měla být dále posílena novou akvizicí v podobě výrobce salátů Titbit. Převzetí je plánováno na letošní červen, pozitivní příspěvek do letošních výnosů, resp. EBITDA by dle managementu měl činit cca 50 mil. Kč, resp. 10 – 15 mil. Kč. V Polsku i nadále probíhá restrukturalizace tamního byznysu se snahou postupně zlepšovat ziskovost. Situace však i letos bude obtížná, tlak na pokles provozní ziskovosti zřejmě bude pokračovat i ve 2Q, určité náznaky stabilizace či zlepšení mohou být dle Kofoly patrné nejdříve v průběhu druhé poloviny roku. Marginální příspěvek nové chorvatské akvizice Studenac v 1Q 2017 je managementem zdůvodňován budováním nového byznys modelu, tvorbou prodejního týmu, marketingové kampaně. Navíc tržby byly negativně ovlivněny předzásobením zákazníků, k němuž došlo na konci roku 2016 ještě před převzetím společnosti. Nicméně finanční ředitel Buryš sdělil, že Studenac je připraven na letní sezónu, jeho příspěvek do výsledků hospodaření by tak podle našeho názoru měl v průběhu roku postupně nabírat na síle. Hlavním pilířem výsledků v adriatickém regionu tak bylo v 1Q 2017 Slovinsko, konkrétně tedy dceřiná slovinská firma Radenska, která vedle slovinského trhu realizuje prodeje i v Chorvatsku. S působením Radensky na chorvatském trhu vyjádřil management Kofoly spokojenost. Probíraly se i náklady na cukr. V letošním roce v souladu s očekáváním Kofolu tíží vyšší náklady na cukr poté, co loni na podzim nakontraktovala v důsledku rostoucích světových cen vyšší ceny (+10 až 15 %). V souvislosti s chystanou říjnovou liberalizací trhu s cukrem v EU však Kofola nahlíží na další vývoj cen cukru optimističtěji a předpokládá nižší ceny cukru v příštím roce. Shrneme-li dnešní konferenční hovor, tak Kofola do zbylých letošních kvartálů nahlíží poměrně optimisticky, čemuž odpovídá i potvrzení letošního výhledu EBITDA na úrovni 1,1 mld. Kč (v roce 2016 EBITDA činila 1,064 mld. Kč). Kofola letos musí čelit řadě výzev, od vyšších cen cukru, přes obtížnou situaci v Polsku, silné konkurenční prostředí v tuzemském retailu až po nastartování byznysu ve společnosti Studenac. Proto bychom naplnění výhledu hodnotili příznivě.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.