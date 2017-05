Kofola ČeskoSlovensko: odhady hospodaření za 1Q 2017

10.05.2017 21:16

Výrobce nealkoholických nápojů Kofola ČeskoSlovensko oznámí ve čtvrtek 11. 5. 2017 po uzavření trhu výsledky hospodaření za 1Q 2017. Konferenční hovor s managementem společnosti je naplánován na pátek 12. 5. 2017 od 9:30h.Výrobce nealkoholických nápojů Kofola ČeskoSlovensko podle našich odhadů vykáže slabý první letošní kvartál. Očekáváme meziroční poklesy na všech úrovních hospodaření. Výsledky budou zřejmě zatěžovány zejména stále nepříznivým vývojem na polském trhu a vyššími náklady na cukr, což bude negativně dopadat hlavně do ziskovosti na českém a slovenském trhu. Rovněž akvizice chorvatské nápojářské firmy Studenac z konce loňského roku se zatím do výsledků za 1Q 2017 podle našich odhadů výrazněji neprojeví. Loňské výraznější problémy s klesajícími prodeji jak privátních, tak vlastních značek do polských maloobchodních řetězců budou zřejmě přetrvávat i v prvním letošním čtvrtletí. Odhadujeme tak, že Kofola na polském trhu vykáže meziroční pokles tržeb o cca 26 % na 300 mil. Kč, což indikuje mírně záporný provozní zisk EBITDA ve výši 9 mil. Kč a tedy zhoršení oproti loňské kladné EBITDA na úrovni 20 mil. Kč. Na jádrovém česko-slovenském trhu odhadujeme v 1Q 2017 spíše stagnující tržby kolem hladiny 885 mil. Kč, což ovšem v kombinaci s očekávanými letošními vyššími náklady na cukr bude vytvářet negativní tlak do marží a provozní ziskovosti. Predikujeme tak, že Kofola v prvním letošním kvartále na česko-slovenském trhu vykáže meziroční pokles EBITDA o zhruba 24 % na 99 mil. Kč. Jediným rostoucím segmentem na úrovni tržeb podle našich odhadů bude adriatický region (Slovinsko a Chorvatsko). Tento region by mohl v 1Q 2017 vygenerovat tržby kolem hladiny 188 mil. Kč (+14 % y/y), když by se letos měly postupně pozitivně projevovat loňské náklady na vytváření prodejního týmu ve Slovinsku a obecně marketingové náklady na podporu slovinského prodeje. Příspěvek akvizice chorvatského Studenacu do tržeb však v 1Q 2017 očekáváme marginální, což zřejmě nevykompenzuje vyšší provozní náklady související s touto akvizicí a celkově tak z adriatického regionu odhadujeme EBITDA pouze kolem nuly (meziročně téměř beze změny). Celkově tak predikujeme, že Kofola v 1Q 2017 vykáže meziroční pokles tržeb o cca 6,3 % na 1373 mil. Kč a meziroční snížení EBITDA o 40,9 % na 91 mil. Kč. Tyto čísla pak indikují záporný EBIT ve výši 39 mil. Kč (oproti loňskému kladnému EBITu 26 mil. Kč) a čistou ztrátu kolem úrovně 51 mil. Kč. To je navýšení ztráty z loňských 21 mil. Kč. Odhady hospodaření za 1Q 2017 mil. Kč1Q 2017Konsensus trhu1Q 2016 y/y Výnosy 1373 - 1466 -6,3% EBITDA 91 - 154 -40,9% EBIT -39 - 26 - Čistý zisk -51 - -21 - Zisk na akcii (Kč) -2,3 - -0,9 - Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.