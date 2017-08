Kofola ČeskoSlovensko: odhady hospodaření za 2Q 2017

04.08.2017 16:11

Výrobce nealkoholických nápojů Kofola ČeskoSlovensko v pondělí 7. srpna 2017 po uzavření trhu zveřejní výsledky hospodaření za 2Q 2017, resp. 1H 2017. Konferenční hovor s managementem společnosti se uskuteční 8. srpna 2017 od 9.30h.Kofola podle našich odhadů za 2Q 2017 představí meziročně nižší zisky při téměř stagnujících tržbách. Tržby by nadále měly být tlumeny situací v Polsku, kde se i v letošním druhém čtvrtletí zřejmě nejvíce negativně projeví zejména klesající prodeje privátních značek maloobchodnímu řetězci Biedronka. Kofola se již několik čtvrtletí potýká s nízkými maržemi plynoucí z prodejů tomuto polskému maloobchodníkovi. Proto Kofola reaguje omezováním objemů prodejů privátních značek. Probíhající změna strategie pro polský trh spočívající v posunu od nízkomaržových privátních značek k ziskovějším vlastním značkám podle našeho názoru prozatím nezastaví meziroční poklesy tržeb a zisků. V Polsku tak za 2Q 2017 očekáváme snížení tržeb o cca 31 % y/y na 386 mil. Kč. V ostatních zemích nicméně předpokládáme meziroční nárůsty výnosů. Kofola již na konci druhého kvartálu indikovala, že v červnu realizovala, vyjma Polska, rekordní tržby, dále na českém a slovenském trhu v průběhu 2Q zvyšovala ceny, což by mělo podpořit výnosy. Předpokládáme tak, že na tuzemském trhu společnost za 2Q 2017 vykáže tržby kolem 800 mil. Kč, meziročně vyšší o zhruba 5,4 % a na Slovensku v blízkosti 470 mil. Kč, více o cca 6 % y/y. Oproti letošnímu prvnímu čtvrtletí již ve druhém kvartále očekáváme výraznější příspěvek do výnosů ze strany nedávné chorvatské akvizice Studenac (realizovaná na konci roku 2016). Po slabším úvodu roku, kdy v 1Q výnosy Studenacu činily pouze 15 mil. Kč, ve 2Q 2017 předpokládáme tržby kolem 100 mil. Kč. Při námi očekávaných téměř stagnujících výnosech ze Slovinska (cca 200 mil. Kč) by tak měl být Studenac hlavním přispěvatelem meziročního růstu tržeb plynoucích z adriatického regionu včetně exportu, konkrétně prognózujeme výnosy ve výši 361 mil. Kč, což je růst o 34 % y/y. Výše zmíněné růsty výnosů podle našich odhadů zcela nevykompenzují poklesy z polského trhu. Celkové tržby tak odhadujeme ve výši 2024 mil. Kč (-0,7 % y/y), tedy na obdobné úrovni jako v loňském druhém čtvrtletí. Na nákladové stránce však ve 2Q 2017 předpokládáme méně příznivý vývoj. Ziskovost společnosti bude i ve 2Q nadále srážena dolů vyššími cenami cukru, a to zejména na jádrovém československém trhu (EBITDA v ČR, resp. na Slovensku dle našich odhadů vykáže meziroční pokles o cca 20 %, resp. 10 % na 85 mil. Kč, resp. 115 mil. Kč). Nevýznamný příspěvek do provozní ziskovosti prozatím očekáváme od Studenacu, když tato nová akvizice bude zřejmě i ve 2Q sebou přinášet vyšší provozní náklady související s budováním prodejního týmu, tvorbou nového byznys modelu či investicemi do IT. Hlavním přispěvatelem do ziskovosti v adriatickém regionu tak i nadále zůstane Slovinsko, kde predikujeme EBITDA blízko úrovně 70 mil. Kč (+3 % y/y). Marginální příspěvek do zisků očekáváme z polského trhu s EBITDA pouze kolem 5 mil. Kč, což je pokles z loňských 56 mil. Kč. Celkově tak za 2Q 2017 odhadujeme meziroční pokles EBITDA o cca 23,1 % na 277 mil. Kč, provozní zisk po odpisech (EBIT) pak očekáváme ve výši 141 mil. Kč (-39 % y/y). Slabší provozní ziskovost se pak zřejmě projeví i do čistého zisku, který predikujeme níže o 43 % y/y na úrovni 101 mil. Kč. Odhady hospodaření za 2Q 2017 mil. Kč2Q 2017Konsensus trhu2Q 2016 y/y Výnosy 2024 - 2038 -0,7% EBITDA 277 - 360 -23,1% EBIT 141 - 231 -39,0% Čistý zisk 101 - 177 -42,9% Zisk na akcii (Kč) 4,5 - 7,9 -43,0% Pozn.: odhady na 2Q 2017 i výsledky za 2Q 2016 jsou očištěny o mimořádné vlivyJan Raška, analytik, Fio banka, a.s.