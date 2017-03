Kofola ČeskoSlovensko: odhady hospodaření za 4Q 2016

17.03.2017 15:41

Výrobce nealkoholických nápojů Kofola ČeskoSlovensko oznámí v pondělí 20. 3. 2017 po uzavření trhu výsledky hospodaření za 4Q 2016, resp. celý rok 2016. Konferenční hovor s managementem společnosti je naplánován na úterý 21. 3. 2017 od 9:30h.Z hlediska ziskovosti relativně slabý 4Q 2015 by měl podle našeho názoru vytvořit prostor pro meziroční růsty ziskovosti ve 4Q 2016. Na úrovni tržeb očekáváme v posledním loňském kvartále mírný pokles, když budou podle našich odhadů tlumeny hlavně nepříznivým vývojem v Polsku, kde vlivem poklesu prodejů zejména privátních značek prognózujeme meziroční snížení tržeb o zhruba 22 % na 345 mil. Kč. Rostoucí slovinský a chorvatský trh (Adriatický region), kde odhadujeme vlivem expanzivní aktivity spojené s předloňskou akvizicí slovinské Radensky, loňským rozšířením spolupráce se společností Pepsi o chorvatský trh a akvizicí menších regionálních chorvatských značek, meziroční nárůst tržeb o cca 39 % na úrovně kolem 205 mil. Kč, a předpokládaný relativně stabilní vývoj na jádrovém česko – slovenském trhu, by podle našich projekcí měl z větší části kompenzovat poklesy v Polsku a zajistit tak ve 4Q 2016 pouze mírný cca 1,3% meziroční pokles tržeb na hladinu 1609 mil. Kč. Poslední čtvrtletí roku 2015 se vyznačovalo vyššími provozními náklady, když Kofola více investovala do přímé distribuce v tuzemském segmentu HoReCa, do rozvoje tuzemských UGO barů a rovněž vykazovala vyšší náklady v souvislosti s akvizicí Radensky, když budovala prodejní tým pro Adriatický region a vynakládala marketingové náklady na podporu tamního prodeje. To mělo tehdy negativní dopad do EBITDA marže, jenž dosahovala pouze 7 %. Odhadujeme, že tyto předloňské vyšší provozní náklady by měly ve 4Q 2016 postupně odeznívat, což by se mohlo projevit do růstu EBITDA marže k cca 11 % a do meziročního růstu EBITDA o zhruba 60 % na hladinu kolem 182 mil. Kč. Námi předpokládaná výrazně lepší provozní výkonnost by se měla projevit i do konečného výsledku hospodaření, který by se tak mohl posunout z předloňské čisté ztráty ve výši 83 mil. Kč do čistého zisku kolem úrovně 14 mil. Kč. Na úrovni celoročních výsledků očekáváme, že celkově převáží negativní vliv nižší výkonnosti na polském trhu a tudíž predikujeme za rok 2016 meziroční pokles tržeb o cca 2,2 % na 7035 mil. Kč, meziročně nižší EBITDA o 6,3 % na úrovni 1033 mil. Kč a snížení čisté ziskovosti o zhruba 8,3 % y/y na hladinu kolem 343 mil. Kč. Budeme dále sledovat, zda management nenaznačí něco blíže k letošnímu výhledu hospodaření. My prozatím predikujeme letošní provozní zisk EBITDA kolem úrovně 1060 mil. Kč, když předpokládaný negativní dopad vyšších nákladů na cukr by mohl být více než kompenzován pozitivními efekty plynoucí z dřívějších rozvojových nákladů jak na českém, tak adriatickém trhu a rovněž akvizicí chorvatského producenta minerálních vod Studenac, od níž již letos očekáváme pozitivní příspěvek do hospodaření. Odhady hospodaření za 4Q 2016 mil. Kč4Q 2016Konsensus trhu4Q 2015 y/y Výnosy 1609 - 1631 -1,3% EBITDA 182 - 114 59,6% EBIT 54 - -19 - Čistý zisk 14 - -83 - Zisk na akcii (Kč) 0,6 - -3,7 - Odhady hospodaření za rok 2016 mil. Kč2016Konsensus trhu 2015 y/y Výnosy 7035 - 7191 -2,2% EBITDA 1033 - 1103 -6,3% EBIT 516 - 589 -12,4% Čistý zisk 343 - 374 -8,3% Zisk na akcii (Kč) 15,4 - 16,9 -8,9% Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.