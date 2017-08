Kofola ČeskoSlovensko: výsledky hospodaření za 2Q 2017

07.08.2017 23:10

Kofola ČeskoSlovensko dnes po uzavření trhu představila výsledky hospodaření za 2Q 2017.Kofola v souladu s naším očekáváním představila téměř stagnující tržby při klesající ziskovosti. Celkové tržby dosáhly za druhý letošní kvartál úrovně 2028 mil. Kč (-0,5 % y/y) a byly přesně v souladu s naší prognózou. Vyjma Polska, které v souladu s odhady stále vykazuje poklesy (-32,6 % y/y na 377 mil. Kč), se na straně výnosů dařilo ve všech geografických segmentech. Rekordní červnové tržby z prodejů vlastních značek podpořily výnosy jak na jádrovém československém trhu, tak v adriatickém regionu. Konkrétně v ČR vzrostly o 7,2 % y/y na 819 mil. Kč (mírně výše než náš odhad 805 mil. Kč) a na Slovensku stouply o 7,6 % y/y na 479 mil. Kč (téměř v souladu s naším očekáváním ve výši 472 mil. Kč). Solidně se na tržbách vyvíjel adriatický region. Příjemně překvapilo Slovinsko s růstem tržeb o 12,1 % y/y na 222 mil. Kč (náš odhad činil 200 mil. Kč). Je patrné, že předloňská akvizice slovinského výrobce minerálních vod Radenska je přínosem a Kofole se daří dále rozvíjet tuto značku. O něco slabší výnosy než jsme očekávali představil segment „ostatní“, kam se řadí Chorvatsko (sem patří mimo jiné nová akvizice Studenac) a exporty do dalších zemí. Zde Kofola realizovala tržby ve výši 131 mil. Kč (+82 % y/y, zatímco náš odhad činil 161 mil. Kč). Na základě těchto čísel se domníváme, že chorvatský výrobce minerálních vod Studenac zatím spíše zaostává za očekáváním co se týče vývoje tržeb. Celkově však adriatický region včetně Chorvatska a exportů ve 2Q 2017 nezklamal, když byly realizovány tržby ve výši 353 mil. Kč (náš odhad byl na úrovni 361 mil. Kč). Provozní ziskovost za 2Q 2017 však pod vlivem vyšších provozních nákladů v souladu s naším očekáváním klesala. EBITDA tak vykázala meziroční pokles o 25 % na 270 mil. Kč (náš odhad činil 277 mil. Kč). Po odečtení odpisů pak provozní zisk EBIT dosáhl úrovně 137 mil. Kč (-40,7 %), což bylo téměř na úrovni naší projekce ve výši 141 mil. Kč. Mezi hlavní negativní vlivy, které letos tlačí ziskovost Kofoly dolů, jsou vyšší ceny cukru. To se negativně projevuje zejména na jádrovém československém trhu, když EBITDA v ČR klesla o 9,4 % y/y na 96 mil. Kč (náš odhad 85 mil. Kč) a na Slovensku o 20,3 % y/y na 102 mil. Kč (náš odhad 115 mil. Kč). Vedle toho byla ziskovost na československém trhu negativně ovlivňována např. rozvojovými náklady (marketing, logistika) souvisejícími s expanzí UGO barů. V souladu s naším očekáváním je celková EBITDA srážena dolů stále klesající ziskovostí v Polsku, kde Kofola vykázala pokles EBITDA z loňských 56 mil. Kč na zápornou nulu (-2 mil. Kč). V Polsku nejsou takovým problémem vyšší ceny cukru (z důvodu předzásobení) jako spíše stále pokračující poklesy prodejů privátních značek do maloobchodních řetězců. Probíhající změna strategie spočívající v posunu od nízkomaržových privátních značek k profitabilnějším vlastním značkám či koncentrace výroby z původně tří do dvou závodů tak prozatím nezastavila pokles ziskovosti na polském trhu (na konci letošního roku má Kofola v plánu v Polsku uzavřít ještě jeden závod, výroba se tak bude koncentrovat do jediného závodu). Do provozní ziskovosti zatím nepřispívá chorvatský Studenac, což je způsobeno vyššími marketingovými náklady či náklady na budování prodejního týmu. Celkově segment „ostatní“, tedy Chorvatsko a export, vykázal v souladu s naším očekáváním EBITDu pouze ve výši 2 mil. Kč. Jedině ve Slovinsku Kofola dokázala realizovat nárůst provozní ziskovosti, když EBITDA za 2Q 2017 vzrostla o 4,4 % y/y na 71 mil. Kč. Tento růst však zdaleka nedokázal kompenzovat výše zmíněné poklesy v ostatních zemích. Na úrovni čistého zisku Kofola mírně překonala náš odhad 101 mil. Kč, když za 2Q 2017 vykázala zisk 118 mil. Kč, což je meziroční pokles o 33,1 %. Za vyšším než očekávaným čistým ziskem stojí pozitivnější kurzové vlivy a zisky z přecenění derivátů. Dnešní výsledky hospodaření za 2Q 2017 jsou téměř v souladu s našimi odhady, hodnotíme je tak neutrálně. Nicméně po slabém letošním 1Q Kofola představila další nevýrazné čtvrtletí s klesající ziskovostí. Management společnosti prozatím letos naznačoval, že EBITDA za rok 2017 by se mohla pohybovat na obdobné úrovni jako v loňském roce (EBITDA za rok 2016 činila 1064 mil. Kč). Tento cíl se nám jeví jako příliš ambiciózní. V kontextu výsledků hospodaření za 1H 2017 aktuálně letošní EBITDu predikujeme spíše pod 1 mld. Kč, konkrétně kolem hladiny 940 mil. Kč. Výsledky hospodaření za 2Q 2017 mil. Kč2Q 2017Konsensus trhu2Q 2016 y/y Výnosy 2028 - 2038 -0,5% EBITDA 270 - 360 -25,0% EBIT 137 - 231 -40,7% Čistý zisk 118 - 177 -33,1% Zisk na akcii (Kč) 5,3 - 7,9 -32,9% Pozn.: výsledky hospodaření jsou očištěny o mimořádné vlivyJan Raška, analytik, Fio banka, a.s.