Kofola ČeskoSlovensko: výsledky hospodaření za 4Q 2016

20.03.2017 20:20

Společnost Kofola ČeskoSlovensko dnes po uzavření trhu zveřejnila výsledky hospodaření za 4Q 2016, resp. celý rok 2016.Společnost Kofola ve 4Q 2016 vykázala meziroční pokles tržeb o 3,5 % na hladinu 1573 mil. Kč, což bylo mírně pod naším očekáváním ve výši 1609 mil. Kč. Podle našich předpokladů byl meziroční pokles tržeb dán zejména nepříznivým vývojem v Polsku, kde výnosy klesly o 21 % y/y na 349 mil. Kč vlivem nižším prodejů privátních i vlastních značek. Naproti tomu solidně se vyvíjely tržby na českém trhu s meziročním růstem o 3,7 % na 695 mil. Kč (my jsme prognózovali téměř stagnující úroveň ve výši 678 mil. Kč). Kofola tak podle našeho názoru těžila ze zavedení přímé distribuce v segmentu HoReCa (byla zaváděna od počátku roku 2015), z rostoucích prodejů plynoucích z UGO barů, pozitivně působily rovněž prodeje produktů Rauch. V souladu s naším očekáváním Kofola zaznamenala stabilní vývoj tržeb na Slovensku (370 mil. Kč ve 4Q 2016 vs. 374 ve 4Q 2015). Za naším očekáváním byly výnosy v Adriatickém regionu (Slovinsko, Chorvatsko). V posledním loňském čtvrtletí dosáhly úrovně 160 mil. Kč (+8,1 % y/y), zatímco naše prognóza byla posazena na hladině 205 mil. Kč. Zejména tedy kvůli slabším tržbám z Adriatického regionu byly celkové tržby mírně pod našimi odhady. Provozní ziskovost však překonala naše očekávání, když Kofola vykázala výraznější pokles provozních nákladů. Zisk EBITDA tak ve 4Q 2016 meziročně vzrostl o silných 86,9 % na 213 mil. Kč, zatímco náš odhad činil 182 mil. Kč. Námi očekávaný příznivý efekt doznívajících rozvojových nákladů souvisejících jak s tuzemským segmentem HoReCa a tuzemskými UGO bary, tak s adriatickým regionem byl tedy ještě o něco příznivější, než jsme odhadovali. To se konkrétně promítlo do meziročního poklesu nákladů na prodeje o 10 % na 974 mil. Kč, zatímco my jsme předpokládali tyto náklady kolem 1000 mil. Kč. Zhruba o 10 mil. Kč nižší než naše odhady byly rovněž administrativní náklady, které činily 89 mil. Kč. EBITDA marže, tak dosáhla slušných 13,5 %, zatímco my jsme očekávali marži blízko 11 %. Výše uvedené pozitivní vlivy se pak projevily i do provozního zisku po odpisech (EBIT), který se ve 4Q 2016 přehoupl z předloňské ztráty 19 mil. Kč do kladné úrovně 79 mil. Kč (náš odhad 54 mil. Kč). Odpisy byly v souladu s naším očekáváním na úrovni 134 mil. Kč. Díky příznivému vývoji na provozní úrovni hospodaření se Kofola dostala v posledním loňském čtvrtletí z předloňské čisté ztráty ve výši 83 mil. Kč do čistého zisku 13 mil. Kč, což bylo přesně v souladu s našimi odhady. Kofola podle našeho názoru představila z hlediska provozní ziskovosti silný 4Q 2016, a proto dnešní výsledky hodnotíme pozitivně. Díky dobrému čtvrtému kvartálu tak EBITDA za rok 2016 dosáhla úrovně 1064 mil. Kč (-3,5 % y/y). Byl tak naplněn listopadový výhled managementu, jenž stanovoval meziroční pokles EBITDA maximálně o 5 %. Výsledky hospodaření za 4Q 2016 mil. Kč4Q 2016Odhady Fio4Q 2015 y/y Výnosy 1573 1609 1631 -3,5% EBITDA 213 182 114 86,9% EBIT 79 54 -19 - Čistý zisk 13 14 -83 - Zisk na akcii (Kč) 0,57 0,60 -3,7 - Výsledky hospodaření za rok 2016 mil. Kč2016Odhady Fio 2015 y/y Výnosy 6999 7035 7191 -2,7% EBITDA 1064 1033 1103 -3,5% EBIT 541 516 589 -8,2% Čistý zisk 342 343 374 -8,5% Zisk na akcii (Kč) 15,3 15,4 16,9 -9,5% Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.Jan Raška, analytik, Fio banka, a.s.