Kofola: Plánované změny ve vlastnické struktuře a další informace

09.06.2017 08:55

Kofola včera zveřejnila informace o plánovaných změnách ve vlastnické struktuře. Do konce července 2017 se majoritním vlastníkem držícím 68% podíl ve skupině Kofola stane společnost AETOS, která je vlastněná rodinou Samarasů a ostatními zakladateli. Aktuální vlastnická struktura je 50,8 % KSM Inv., 37,3 % CED Group, 2,6 % pan Musila, 2,6 % pan Jendřejek a 6,7 % jsou volně obchodované akcie. Současně Kofola zahájí nabídku na odkup až 5 % akcií za cenu 440 Kč/akcii vs. včerejší zavírací cena 407 Kč (8,2% prémie). Zde jen upozorňujeme, že volně obchodovaných akcií je 6,7 %. Pokud bude nabídka směřovat na tyto akcie, pak se současná velice nízká likvidita ještě více sníží. Nicméně dnešní reakce na zprávu by měla být pozitivní a očekáváme, že se tržní cena přizpůsobí té nabídkové. Současně budeme očekávat nové informace. Většinoví akcionáři se rovněž dohodli, že budou spolupracovat na případném private placement nebo veřejné nabídce všech zbývajících akcií CED GROUP S.a.r.l ve společnosti Kofola a 3 % akcií společnosti Kofola držených společností AETOS. V závislosti na tržních podmínkách by strany mohly realizovat tuto nabídku v roce 2018.