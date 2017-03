Kofola ukončila koncept restaurací NaGrilu, chce se naplno věnovat řetězci Ugo

13.03.2017 17:06

Kofola po roce a půl ukončila provoz restaurací NaGrilu. Místo toho se podle slov Jannise Samarase chce soustředit na provozování řetězce Ugo.Nápojářská společnost Kofola ukončila projekt restaurací NaGrilu. V pondělí to uvedl magazín Forbes. Přitom první restaurace byla otevřena teprve v srpnu roku 2015. Restaurace se specializovaly na grilované kuřecí maso, polévky či dezerty. „Finančně to nevycházelo a rozhodli jsme se, že nebudeme tříštit síly a budeme se věnovat naplno našemu řetězci Ugo, který naopak dobře roste," prozradil pro Forbes splumajitel a generální ředitel společnosti v jedné osobě Jannis Samaras. S konceptem restaurace měla přitom při zavádění Kofola smělé plány. „Ekonomické výsledky konceptu v současné chvíli neodpovídají našemu ambicióznímu očekávání. Jeho další rozvoj by si vyžadoval naši stoprocentní pozornost, kterou mu ale s ohledem na plnou koncentraci na síť Ugo, v níž vidíme velký potenciál, nejsme schopni věnovat,“ doplnila tisková mluvčí společnosti Jaroslava Musilová. Kofola dnes na pražské burze při nízkém objemu 0,13 tis. kusů připsala 0,64 % na 406,20 Kč. Zdroj: ForbesFrantišek MašekFio banka, a.s.