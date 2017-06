Kofola zahájí nabídku na odkup až 5 % akcií společnosti za cenu 440 Kč za akcii

09.06.2017 11:06

Podle informací společnosti by odkup měl být zahájen v červnu a trvat by měl posléze až osm týdnů. Odkup však odstartuje až po rozhodném dni pro uplatnění práva na dividendu, který je stanoven na 14. června.Společnost Kofola včera spolu s oznámením o navýšení podílů zakladatelů ve firmě a informacích o dividendové politice také ohlásila, že zahájí nabídku na odkup až 5 % akcií. Odkupní cena akcií byla stanovena na 440 korun za akcii, přičemž odkup má na starosti dceřinná společnost Kofoly Radenska. Podle informací společnosti by odkup měl být zahájen v červnu a trvat by měl posléze až osm týdnů. Odkup však odstartuje až po rozhodném dni pro uplatnění práva na dividendu, který je stanoven na 14. června (akcie Kofoly se tak obchodují na pražské burze s nárokem na dividendu naposledy 12. června). Akcie Kofoly dnes na pražské burze výrazně rostou, když si připisují 7,23 % na 436,00 korun za akcii. Zdroj: KofolaFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.