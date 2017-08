Komentář ČNB k datům o inflaci

09.08.2017 14:40

ČNB zveřejnila komentář ke zrychlujícímu růstu spotřebitelských cen.Česká národní banka na svých webových stránkách zveřejnila komentář k datům o růstu spotřebitelských cen (CPI) za měsíc červenec. Inflace rostla výrazněji než jaký byl konsensus trhu, avšak plně v souladu s prognózou ČNB. Podle komentáře Tomáše Holuba ze sekce měnové v současné chvíli inflační tlaky, odrážející dynamický vývoj mezd a ekonomickou aktivitu, v českém hospodářství kulminují. V následujícím období však ČNB očekává zvolnění růstu domácích nákladů, k čemuž by měl pomoci růst dynamiky produktivity práce, která tak vyváží růst mezd. ČNB také očekává, že dovozní ceny začnou na českou ekonomiku působit protiinflačně v důsledku utlumených zahraničních výrobních cen a posilování koruny. ČNB tak očekává, že inflace se na startu roku 2018 přiblíží shora k 2% inflačnčnímu cíli. Ve druhé polovině příštího roku by se dokonce měla dostat mírně pod cíl. Jádrová inflace by posléze podle ČNB měla zůsta u hladiny dvou procent na celém horizontu měnové politiky. Koruna po zveřejnění dat o inflaci mírně posílila, avšak v současné chvíli je opět slabší na 26,16 EUR/CZK. Zdroj: ČNBFrantišek Mašek, Fio banka, a.s.